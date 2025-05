Chiusura temporanea sulla SP 486R per installazione reti anticaduta in corrispondenza dello svincolo che da Sassuolo conduce a Castellarano

Nell’ambito del progetto di messa in sicurezza degli svincoli tra la SP467R e la SP486R, sabato 7 giugno 2025 dalle ore 9:30 alle 12:30 sarà temporaneamente chiuso al traffico il tratto della SP 486R “di Montefiorino” denominato Nuova Circonvallazione, in Comune di Casalgrande, in corrispondenza dello svincolo che da Sassuolo conduce a Castellarano.

L’intervento, affidato alla ditta Progetto Segnaletica srl, prevede la rimozione e la sostituzione delle protezioni anticaduta. Durante le operazioni, i veicoli provenienti da Sassuolo sulla SP467R saranno indirizzati in direzione Reggio Emilia per effettuare l’inversione alla prima rotatoria e reimmettersi verso Castellarano sulla SP486R tramite la Strada Pedemontana.

La circolazione sarà regolamentata con opportuna segnaletica, in conformità al Codice della Strada, garantendo la sicurezza degli utenti e la sorveglianza costante del cantiere.