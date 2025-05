Arrestato 34enne per furti seriali di rame nel distretto ceramico

È stato arrestato a Maranello, nella mattinata di ieri, un uomo di 34 anni residente a Serramazzoni, ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati perpetrati ai danni di abitazioni e strutture private ubicate nei comuni di Maranello, Fiorano Modenese e Casalgrande.

L’uomo è stato individuato dai Carabinieri della Stazione di Maranello al termine di un’articolata attività investigativa, avviata a seguito della denuncia di un furto di grondaie in rame avvenuto il 13 maggio scorso nel centro maranellese, documentato dalle immagini di videosorveglianza di una proprietà privata.

Attraverso mirati accertamenti, i militari sono riusciti a risalire al veicolo utilizzato dal sospettato e, nella giornata di ieri, durante un servizio di osservazione, lo hanno seguito mentre metteva a segno tre distinti furti in pieno giorno ed in aree residenziali: prima in un casolare disabitato a Maranello, poi presso un edificio ad uso uffici a Fiorano Modenese, ed infine nel retro di un’abitazione a Villalunga di Casalgrande. In tutti e tre i casi, l’uomo è stato osservato mentre sottraeva tubi in rame ed altro materiale metallico, che poi caricava nel bagagliaio della propria autovettura.

Il fermo è poi avvenuto a Sassuolo, nei pressi di un noto ristorante in via Radici in Piano, dove il sospettato è stato trovato in possesso della refurtiva e degli strumenti utilizzati per i furti, tra cui un cacciavite lungo 25 cm.

A seguito degli accertamenti, il giovane è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida celebrata questa mattina, a seguito della quale è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Serramazzoni.