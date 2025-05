Si completa la messa in sicurezza della SP 46

Sta per concludersi l’ultimo lotto di lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 46 (via Cà de Frati), importante arteria di collegamento tra Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo. Restano da eseguire solo le opere di finitura – in particolare la posa dei guard rail su alcuni tratti – che l’impresa esecutrice si è impegnata a completare entro lunedì 10 giugno. La riapertura al transito è quindi prevista per la seconda settimana del mese.

Con questo intervento si chiude un articolato piano di riqualificazione promosso dalla Provincia di Reggio Emilia, d’intesa con i sindaci dell’Unione dei Comuni Pianura reggiana, suddiviso in tre lotti e cinque fasi tra il 2020 e il 2025. Un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro, interamente finanziato con risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, attraverso il piano quinquennale per la manutenzione straordinaria della rete viaria delle Province.

Dopo i primi due lotti conclusi a giugno 2021 e giugno 2023, l’ultimo cantiere si è aperto nell’autunno del 2024 con il tombamento di un canale di bonifica adiacente alla carreggiata, eseguito tra febbraio e maggio 2025. I lavori hanno comportato interventi che vanno dal risanamento strutturale all’allargamento di oltre mezzo chilometro di sede stradale. Un intervento necessario per risolvere in modo definitivo il problema degli avvallamenti, causati dalla conformazione dell’argine su cui la strada è costruita, e per adeguare l’infrastruttura al traffico odierno, notevolmente aumentato rispetto al passato.

“Con l’imminente conclusione di quest’ultimo cantiere – dichiarano congiuntamente il Presidente Giorgio Zanni e il consigliere delegato a infrastrutture e viabilità Alessandro Santachiara – consegniamo al territorio una strada più sicura e funzionale, a beneficio di cittadini e imprese. E’ un arteria strategica per tutta l’Unione Pianura reggiana, frutto di un costante percorso di ascolto, confronto e condivisione costruito con i sindaci dell’Unione Pianura reggiana”.

A esprimere soddisfazione anche i primi cittadini di Rio Saliceto, Fabbrico e Rolo: “Le nostre Amministrazioni da anni sostengono la necessità della messa in sicurezza di via Cà de Frati, arteria provinciale strategica del territorio. Giungiamo ora quasi al termine dell’ultimo lotto di riqualificazione e messa in sicurezza, grazie a importanti investimenti da parte della Provincia di Reggio Emilia e alla collaborazione del Consorzio di Bonifica Emilia Centrale. Ci riteniamo dunque realmente soddisfatti di quanto fatto, dell’impegno profuso da tutti gli Enti coinvolti.”

Infine, un richiamo alla situazione attuale: “Ricordiamo e ribadiamo che ad oggi la SP 46 rimane chiusa al traffico, eccetto residenti, e che al fine di garantire la sicurezza e il completamento dei lavori sarà necessario attendere la riapertura ufficiale nei prossimi giorni”.