Sassuolo, la Lega chiede le dimissioni della consigliera Rossi: “Parole gravi e inaccettabili contro la Polizia Locale”

“Gravi e inaccettabili le dichiarazioni della consigliera PD Rebecca Sara Rossi durante il Consiglio Comunale di Sassuolo. Le sue parole, offensive verso gli uomini e le donne della Polizia Locale, ledono la credibilità dell’istituzione che rappresenta. Condannare pubblicamente agenti coinvolti in un procedimento ancora in corso, senza alcuna sentenza, è un gesto irresponsabile”.

Così la segretaria della sezione di Sassuolo, Sharon Ruggeri: “È ancor più grave che il sindaco Mesini non abbia preso le distanze da tali affermazioni. Serve rispetto per le forze dell’ordine e senso del ruolo istituzionale. Chiediamo le dimissioni immediate della consigliera Rossi: i cittadini meritano rappresentanti responsabili.”

Aggiunge il segretario provinciale della Lega, Guglielmo Golinelli: “Quanto accaduto rispecchia l’impostazione ideologica del PD, sempre più ostile alle forze dell’ordine. È grave che una rappresentante istituzionale si sostituisca alla magistratura, ‘scaricando’ pubblicamente i propri dipendenti. Ancora più assurdo che, in un contesto di crescente insicurezza, la maggioranza abbia osteggiato e nei fatti respinto un ordine del giorno sull’introduzione del Taser in dotazione alla Polizia Locale, previsto dalle normative nazionali. Purtroppo, dove governa la sinistra, ideologia e insicurezza vanno di pari passo”.

(Guglielmo Golinelli, Segretario Provinciale Lega Modena e Sharon Ruggeri, Segretaria di Sezione Lega Sassuolo)