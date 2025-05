Premiati oggi in Comune a Modena i vincitori di Stuzzicagente primavera 2025

Questa mattina presso la Sala delle Bifore del Comune di Modena sono stati premiati i vincitori della ventiduesima edizione di Stuzzicagente Primavera, manifestazione enogastronomica organizzata da Modenamoremio e tenutasi lo scorso 11 maggio. Alla conferenza stampa erano presenti Andrea BORTOLAMASI Assessore Promozione della Città e Centro Storico, Giuseppe MOLINARI Presidente Camera di Commercio Modena, Marcello NICOLINI Vicepresidente Modenamoremio, Enrico CORSINI Presidente Piacere Modena, Micaela FERRI – Food Blogger, Fabrizio BARBIERI Direttore Bper Banca, sede di Modena, Angelo GIOVANNINI Direttore Modenamoremio e Rappresentanti della Giuria di Qualità.

Tra i partecipanti, il locale più votato dal pubblico e premiato dalle autorità per il “miglior food” proposto è stato IL CHICCO D’ORO che ha ottenuto numerosi consensi per la qualità della sua “Panna Cotta E Salsa Ai Frutti Rossi”

Il premio “miglior drink” è invece stato assegnato a l’ASSOCIAZIONE IL MATRACCIO per il Sorcino (sorbetto al Nocino di Modena).

La Giuria di Qualità, rappresentata da 3 esperti della cucina modenese: Antonio Previdi, Titolare Trattoria Entrà, Giovanna Cammelli, Direttrice della Scuola Alberghiera e di Ristorazione di Serramazzoni, Micaela Ferri, Food Blogger, ha decretato come vincitori ex aequo per il “miglior food” IL CHICCO D’ORO con la proposta “Panna Cotta e Salsa Ai Frutti Rossi”, la TRATTORIA ERMES per il “Mini Burger Con Cotechino Di Modena IGP Fritto, Cipolle Caramellate E Salsa Verde” e il MERCATO CAMPAGNA AMICA DELLA GHIRLANDINA per il “Cono di polpette alla modenese, accompagnate da salsa primavera di stagione e olio EVO dell’Azienda Agricola Barbieri Daniele e Reggiani Giuseppe”, mentre il premio miglior drink è invece stato assegnato nuovamente ad ARCHER per il “ Malvasia Rosa di Castelnuovo Don Bosco Cascina Gilli”.

I giurati, entusiasti di questa gustosa e ricca edizione, hanno sottolineato che ciascuno di loro nel giudizio ha tenuto presente la qualità delle materie prime e la professionalità del servizio.

Infine, è stato assegnato un premio anche all’attività che meglio è riuscita ad utilizzare tutti i prodotti a sua disposizione, senza sprecarli. Il locale è IL MERCATO CAMPAGNA AMICA DELLA GHIRLANDINA con il “Cono Di Polpette Alla Modenese, Accompagnate Da Salsa Primavera Di Stagione E Olio EVO” realizzata dall’Azienda Agricola Barbieri Daniele e Reggiani Giuseppe. La giuria anti-spreco si compone dei rappresentanti di TOO GOOD TO GO, la famosa app impegnata nel recuperare e vendere online, a prezzi ribassati, il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato”.

L’iniziativa ha visto la collaborazione con Porta Aperta:

«Siamo particolarmente grati a Modenamoremio – afferma Alberto Caldana, presidente di Porta Aperta Modena – per averci coinvolto come partner solidali in questa iniziativa che ha messo al centro le relazioni e il cibo che unisce le persone, esattamente come avviene a Porta Aperta con il Gettone Solidale e Il Salvrapranzo a Stuzzicagente, abbiamo raccolto circa 1.000 euro che corrispondono a quasi 200 pasti caldi donati alla nostra mensa, a cui accedono ogni giorno persone in difficoltà, un sostegno per noi davvero importante».

Con gli oltre 6.500 gettoni distribuiti, si riconferma il successo di Stuzzicagente che, grazie alla formula a gettoni, ha consentito al pubblico ancora una volta di personalizzare il proprio menù e gustare le prelibatezze proposte ammirando le bellezze del Centro Storico.

Ricordiamo che l’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Modena e l’importante sostegno di BPER Banca e del Marchio Tradizione e Sapori di Modena della Camera di Commercio.

Un ringraziamento speciale va a Piacere Modena per aver omaggiato ai vincitori i prodotti tipici e le specialità enogastronomiche del nostro territorio.