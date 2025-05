Il Sindaco Mesini: “Piena fiducia nella Polizia Locale. No a strumentalizzazioni”

Il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, è intervenuto nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale per riaffermare la posizione dell’Amministrazione rispetto al lavoro della Polizia Locale e alle recenti discussioni che hanno coinvolto il corpo.

«Fino a quando non c’è una sentenza passata in giudicato – ha dichiarato il Sindaco – vige la presunzione d’innocenza: nessuno dell’Amministrazione comunale ha mai avuto, e mai avrà, intenzione di lasciarsi andare a commenti o giudizi sull’operato di agenti che godono della nostra totale fiducia». Un messaggio chiaro di sostegno alla Polizia Locale e, più in generale, alle Forze dell’Ordine impegnate ogni giorno nella tutela della sicurezza cittadina.

«Tutti noi – ha proseguito – stiamo affrontando con serietà i fatti che hanno riguardato il nostro corpo di Polizia Locale, senza giudizi prematuri e tutelando il valore del lavoro quotidianamente svolto dagli agenti e dai dipendenti comunali. Il rapporto con il Comandante è solido e improntato alla massima collaborazione, così come quello con tutte le Forze dell’Ordine del territorio, con cui condividiamo fiducia, impegno e senso di responsabilità».

Il Sindaco ha quindi sottolineato il costante impegno dell’Amministrazione a sostegno dell’operatività delle forze di sicurezza: «Siamo al fianco della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine. Investiamo per garantire condizioni di lavoro adeguate, dotazioni moderne, mezzi efficienti, equipaggiamenti sicuri e omologati. Continueremo a farlo, nella consapevolezza che la sicurezza si costruisce anche con investimenti mirati e continui».

Non è mancata una netta presa di posizione rispetto ad alcune dichiarazioni emerse nel dibattito consiliare: «È inaccettabile – ha affermato – il tentativo del centrodestra di creare tensioni all’interno delle istituzioni, mettendo in discussione la serietà e la coesione del lavoro portato avanti da chi ogni giorno opera per la sicurezza e la legalità. Mi aspetto al contempo dagli esponenti di maggioranza in consiglio comunale più attenzione nel citare fatti così dolorosi e delicati, che hanno colpito profondamente la nostra comunità e coinvolgono direttamente agenti della Polizia Locale di Sassuolo. Una vicenda fin troppo presente sulla stampa e sui media, e su cui non esiste ancora alcun esito processuale definitivo. Serve rispetto, prudenza e senso istituzionale, non strumentalizzazioni».

Infine, in merito alla proposta di adozione del taser da parte della Polizia Locale, il Sindaco ha precisato: «Su questo punto è necessario un approfondimento serio e responsabile, basato su dati concreti, analisi dei rischi, fattibilità economica e modalità di impiego. Si tratta di dispositivi dal costo molto elevato – circa 20.000 euro per unità – che richiedono formazione altamente specializzata. È nostro dovere valutare ogni scelta in modo approfondito, sia sotto il profilo operativo che sotto quello etico e sociale».