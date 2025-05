Giochi, canti e tanti sorrisi alla Lezione di Pace delle scuole castellane

È stata una bellissima mattina di festa oggi – venerdì 30 maggio – a Castel San Pietro Terme, con i bambini delle scuole che hanno letteralmente riempito piazza XX Settembre di colori, canti e sorrisi per celebrare la Lezione di Pace che quest’anno era dedicata al tema “Giocare è… una cosa seria!”. Una manifestazione ormai storica, giunta alla 36a edizione, alla quale hanno partecipato tutte le scuole della Direzione Didattica Statale – quelle dell’infanzia Ercolani e Rodari e le primarie Albertazzi, Sassatelli e Don Milani – insieme alla scuola primaria paritaria Don Luciano Sarti.

Ad accogliere bambini, insegnanti e genitori in piazza, insieme alla dirigenza scolastica, c’erano la sindaca Francesca Marchetti e l’assessora alle Pari opportunità ed Educazione alla pace Silvia Serotti che hanno dichiarato: «È sempre una grande emozione vedere la piazza riempirsi dell’entusiasmo e dell’allegria dei nostri bambini. La Lezione di Pace è un momento prezioso di condivisione e riflessione, che ci ricorda come valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e la collaborazione possano essere coltivati fin da piccoli, anche attraverso il gioco. Il tema di quest’anno, “Giocare è… una cosa seria!”, ci invita a riflettere su quanto il gioco non sia solo svago, ma una vera e propria palestra di vita. Giocando si impara a rispettare le regole, ad ascoltare gli altri, a collaborare e a gestire le emozioni. È nel gioco che i bambini scoprono il senso del limite e della libertà, il valore dell’impegno e della lealtà. Ringrazio di cuore le scuole, le insegnanti e tutte le famiglie per l’impegno e la partecipazione: insieme stiamo costruendo una comunità sempre più attenta, inclusiva e consapevole, che crede nell’educazione come strumento di pace e crescita condivisa».

I bambini giunti in corteo in piazza XX Settembre, hanno svolto dei laboratori, fatto merenda ed eseguito in coro alcuni canti, seguiti dai saluti delle autorità comunali e scolastiche. Al termine i bambini e le insegnanti hanno consegnato alla sindaca e all’assessora i manifesti della pace realizzati nelle classi, che saranno esposti nei prossimi giorni in uno spazio pubblico.