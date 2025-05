Fratelli d’Italia: “Inaccettabile ritardo del Comune sul ponte di via Regina Pacis, rischio concreto di perdere il finanziamento”

“Sulla manutenzione straordinaria del ponte di via Regina Pacis, chiuso ormai da mesi, l’amministrazione comunale di Sassuolo ha dimostrato ancora una volta una gestione inaccettabilmente lenta e superficiale delle opere pubbliche. Solo grazie alla nostra interrogazione, presentata da Fratelli d’Italia, il Comune ha iniziato a muoversi, dopo mesi di silenzio e immobilismo.

Il finanziamento da parte della Regione è arrivato a ottobre 2023 e a causa di variazioni di bilancio non utilizzabili praticamente fino alla fine precedente legislatura , ma l’amministrazione ha atteso fino a febbraio 2025 per nominare con assegnazione diretta un tecnico incaricato della progettazione. Ricordiamo che i termini per l’assegnazione dei lavori scadono il 30 giugno 2025: un ritardo che mette seriamente a rischio l’intero finanziamento, conquistato dalla precedente amministrazione a beneficio della nostra comunità.

Ancora più grave è la giustificazione fornita dall’assessore al PNRR, che ha dichiarato in consiglio comunale che ‘l’importante è non perdere il bando’, quasi a voler minimizzare l’urgenza di restituire alla città un’infrastruttura fondamentale per la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

A pochi giorni dalla chiusura del ponte della Veggia, che aggraverà ulteriormente la situazione del traffico cittadino, potevamo avere già attiva un’alternativa funzionale in via Regina Pacis. Ma questo non è stato possibile a causa della solita lentezza e inefficienza con cui questa amministrazione continua a trattare i lavori pubblici con la speranza di un celere cambio di rotta

Fratelli d’Italia continuerà a vigilare e a intervenire per difendere gli interessi dei cittadini e per evitare che opportunità come queste vadano perse per colpa dell’immobilismo di chi governa.”