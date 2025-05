Due sale VLT sanzionate dalla Polizia locale di Bologna con 136 verbali per oltre 22 mila euro

Due sale da gioco finite nel mirino della Polizia Locale che ha redatto a loro carico 136 multe per un importo di 22 mila e cinquecento euro. È questo il risultato dei controlli effettuati i giorni scorsi dal reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale nei confronti di due VLT, le cosiddette Video Lottery Terminal.

Nel primo caso, gli agenti hanno verificato in una grande sala VLT di via Stalingrado il rispetto dell’ordinanza del Sindaco riguardo lo spegnimento delle macchine dalle 13 alle 17. E qui, la sorpresa, con numerosi apparati accesi e funzionanti, subito individuati uno per uno con i codici identificativi. Al termine dei controlli, il titolare ha ricevuto ben 103 sanzioni, una per ogni macchina trovata in funzione, per un importo oltre 17 mila euro.

Pochi giorni dopo, in via Larga, gli agenti hanno individuato un’ulteriore sala con macchine funzionanti in orario non consentito: in questo caso 33 le sanzioni a carico del titolare per un importo totale di 5 mila e cinquecento euro. Le verifiche del reparto Polizia Commerciale, che continueranno nelle prossime settimane, si inseriscono nell’ambito della lotta alla ludopatia portata avanti da anni, in esecuzione della legge regionale 5 del 2013, e dell’ordinanza del 2018, che riduce l’orario di funzionamento delle macchine da gioco ai soli orari 10-13 e 17-22, su tutto il territorio del Comune di Bologna.