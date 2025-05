Approvato in Giunta a Bologna il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA)

La Giunta ha approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA).

Si è concluso il percorso condiviso di progettazione e redazione del piano, presentato lo scorso 22 febbraio, il cui primo stralcio ha ottenuto il cofinanziamento da parte della Regione.

Il Piano è lo strumento previsto dalla legge nazionale per monitorare, pianificare e progettare gli interventi per il raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità dello spazio pubblico per tutti/e, per questo cittadinanza e stakeholder sono stati coinvolti nel percorso, attraverso contributi e integrazioni ora recepite nel Piano dalla Giunta.

In coerenza con le Linee guida per la redazione del Peba della Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna ha approvato in Giunta il Piano, come strumento attuativo del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano), legato agli obiettivi del PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, il quale prevede che l’accessibilità universale allo spazio pubblico urbano sia garantita a tutte le persone.

L’attuazione del Piano avverrà mediante interventi approvati con specifici provvedimenti di competenza del Dipartimento Lavori pubblici, Verde e Mobilità, previa copertura contabile degli stessi laddove necessario, con stanziamenti di bilancio.

“Finalmente – è il commento dell’assessore Simone Borsari – anche Bologna ha il suo Peba, che è uno strumento fondamentale di programmazione nel percorso che dovrà portare la nostra città verso un’accessibilità degli spazi pubblici sempre più completa e che contribuirà anche ad un salto di qualità nella progettazione degli interventi. Il primo stralcio del Peba è frutto di un percorso partecipato che ha prestato grande attenzione alle esigenze delle realtà interessate, e vogliamo proseguire su questa strada anche in futuro. La cultura dell’accessibilità per noi è una priorità imprescindibile, e ringrazio tutti coloro che stanno collaborando in questo percorso sfidante per tutti”.

Tutti gli elaborati del Peba e le raccolte di dati geolocalizzati nelle forme più opportune sono pubblicate sul sito del Comune di Bologna. Questo Piano si concentra su un approccio integrato con gli interventi di trasformazione legati alla realizzazione delle prime due linee tranviarie in corso di realizzazione. Il nuovo sistema di trasporto tranviario prevede già la fornitura di mezzi accessibili e comporta il rifacimento di marciapiedi e percorsi, con la creazione di fermate ad alta accessibilità alle linee. A seguito dell’approvazione del Peba, a partire dalle aree interessate dalle nuove infrastrutture si interverrà progressivamente per creare una rete di percorsi privi di barriere, che colleghino le stesse linee ai principali servizi pubblici posti nelle vicinanze, con particolare attenzione agli edifici scolastici e ai servizi sociosanitari, nonché agli spazi verdi e aperti.

Il Peba prevede anche strumenti di formazione del personale e sensibilizzazione sul territorio, accordi e intese con società partecipate e altri enti pubblici e privati per promuovere il recepimento dei contenuti del Peba e ampliarne il raggio di azione a spazi ed edifici non di proprietà comunale.

La Giunta si impegna anche a monitorare la realizzazione degli interventi previsti nel Peba rendendo noti gli aggiornamenti dei dati. Sono previsti incontri periodici sul rispetto degli impegni assunti in termini di tempistica e di ambito di intervento, nell’esigenza di informare la cittadinanza del percorso dell’avvio del Piano e del suo monitoraggio. L’Amministrazione comunale continuerà a raccogliere le segnalazioni dei cittadini tramite i canali di comunicazione già attivi.

Tra i soggetti coinvolti nella realizzazione del Piano, la Giunta ha individuato un Gruppo di lavoro intersettoriale, coordinato dal Settore Innovazione e semplificazione amministrativa per conto della Direzione generale e presidiato dall’assessore Simone Borsari, che ha curato le relazioni e la comunicazione con il Diversity Team, la Consulta per la disabilità, le organizzazioni sindacali di categoria nonché con le altre strutture organizzative del Comune in stretta sinergia con la Consigliera delegata sui temi della disabilità Roberta Toschi che commenta: “il Peba è uno strumento importante nel percorso di superamento delle barriere, ma rappresenta anche un prezioso volano per il coinvolgimento dei tecnici e della comunità intera ad una cultura di inclusione e di rispetto nei confronti delle persone con disabilità”.

Qui maggiori informazioni sul Piano:

https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/peba-piano-eliminazione-barriere-architettoniche