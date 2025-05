Sulla Tangenziale di Bologna venerdì notte chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi in uscita

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 maggio, sarà chiuso lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 via del Triumvirato.