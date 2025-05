SP41 Brescello-Coenzo: dal 4 giugno senso unico alternato sul ponte

Partiranno mercoledì 4 giugno i lavori che coinvolgeranno la carreggiata stradale della S.P. 41 nell’ambito di un importante intervento di messa in sicurezza del ponte sul fiume Enza al km 6+560 della stessa Provinciale, tra Brescello e Coenzo, al confine tra le province di Reggio Emilia e Parma. Per consentirne l’esecuzione sarà attivato un senso unico alternato regolato da semaforo (o movieri), con limite di velocità a 30 km/h e divieto di transito per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate. Le deviazioni per questi ultimi saranno segnalate lungo percorsi alternativi. Il cantiere resterà attivo fino al termine dei lavori, previsto per il 28 novembre 2025.

L’intervento, del valore complessivo di 640.000 euro, è stato reso possibile grazie a risorse del DM 224/2020, ottenute attraverso un’attività di coordinamento tra la Provincia di Reggio Emilia e quella di Parma, che hanno cofinanziato in parti uguali l’opera e sottoscritto un accordo che assegna alla Provincia di Reggio Emilia il ruolo di soggetto attuatore.

Il progetto prevede il ripristino delle murature delle pile e del calcestruzzo delle travi, la sostituzione degli appoggi e la semplificazione dei giunti stradali, che saranno ridotti da quattro a due mediante l’introduzione di una catena cinematica. Sono inoltre previste la sostituzione delle barriere di sicurezza e il rifacimento del piano viabile, con un miglioramento dello smaltimento delle acque piovane. I due attuali percorsi pedonali, oggi molto stretti e in parte inagibili, verranno eliminati per realizzare un unico passaggio pedonale più largo, sul lato di valle.

“Questo è un esempio concreto di come si possa costruire sinergia tra enti locali” – afferma il presidente della Provincia di Reggio Emilia Giorgio Zanni. “Grazie alla collaborazione con la Provincia di Parma siamo riusciti ad attrarre sul nostro territorio finanziamenti fondamentali per la sicurezza. In questo modo prosegue l’impegno della nostra Provincia nella messa in sicurezza delle infrastrutture viarie che collegano e servono le nostre comunità”.

Anche il Comune di Brescello ha voluto sottolineare l’importanza dell’intervento, sia dal punto di vista della sicurezza che della collaborazione tra istituzioni. “Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Coenzo, resi possibili grazie a un bel gioco di squadra tra la Provincia di Reggio Emilia e quella di Parma, che hanno saputo collaborare per intercettare le risorse necessarie. Si tratta di un intervento importante, strutturalmente impegnativo, ma fondamentale per garantire la sicurezza idraulica e stradale del nostro territorio. Un sentito ringraziamento al presidente Giorgio Zanni e a tutto il personale tecnico coinvolto per l’impegno e l’attenzione con cui verrà seguito questo cantiere” – dichiara il sindaco di Brescello, Carlo Fiumicino.

L’intervento sul ponte di Brescello-Coenzo si inserisce in una strategia più ampia che ha già portato a termine la messa in sicurezza di altri due ponti sull’Enza. Sono infatti conclusi i cantieri sul ponte tra Montecchio e Montechiarugolo, per un importo di 1 milione di euro, e su quello tra San Polo e Traversetolo, dove sono stati investiti 1,3 milioni. A breve prenderà il via un secondo lotto di lavori sempre sul ponte tra San Polo e Traversetolo, per ulteriori 700.000 euro.

I mezzi pesanti dovranno seguire percorsi alternativi: per chi proviene da Colorno e si dirige verso Brescello, sarà possibile transitare lungo la SP 72 da Parmetta, poi sulla SP 60 fino a Sorbolo e infine sulla SP 62R verso Brescello, oppure, dal centro di Coenzo, percorrere via Baderna e via Saccani fino a Sorbolo e proseguire sulla SP 62R. Per i veicoli in transito da Brescello verso Colorno, si procederà in senso inverso lungo la SP 62R (via Strada della Cisa) fino a Sorbolo.