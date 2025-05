La Polizia di Stato di Bologna arresta due spacciatori grazie alle segnalazioni dei cittadini sull’app “YouPol”

La Polizia di Stato di Bologna, nell’ultima settimana, ha tratto in arresto due cittadini marocchini per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente grazie alla segnalazione dei residenti fatta sull’applicativo “YouPol”.

In particolare il 26 maggio scorso, gli Agenti della 4^ Sezione della Squadra Mobile di Bologna– Contrasto al crimine diffuso –, sulla base di quanto segnalato sull’app da parte di un residente che aveva notato un andirivieni sospetto all’interno del parco Ex Pavirani, hanno effettuato un servizio di osservazione nei pressi di via Dei Fornaciai e del parco summenzionato.

In quel frangente hanno notato un ragazzo di origini nord-africane che, dopo aver ricevuto una chiamata da un cittadino italiano che si trovava nel parcheggio vicino il parco, si è addentrato all’interno della vegetazione per poi chinarsi come a scavare nel terreno per recuperare qualcosa. Successivamente il marocchino si è allontanato a bordo della sua bicicletta in direzione di via Dei Fornaciai e ha ceduto una dose di cocaina all’acquirente italiano.

Il cittadino marocchino del 1991, irregolare sul territorio nazionale, è stato così fermato dai poliziotti. Grazie all’ausilio dell’unità cinofila antidroga della Questura è stato trovato anche il nascondiglio in cui il pusher teneva la cocaina, ben occultato tra la vegetazione; in particolare è stato rinvenuto un involucro di cellophane contenente 28 dosi di cocaina, identiche a quelle cedute all’acquirente, per un totale di 25 grammi.

Al termine delle attività il marocchino è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e in seguito alla convalida è stata disposta la misura del divieto di dimora nella città Metropolitana di Bologna.

Allo stesso modo, nel pomeriggio di mercoledì 28 p.v., è stato arrestato un cittadino marocchino del 1971 per il reato di spaccio nel quartiere Pescarola lungo via della Ca’ Bianca.

Gli Agenti hanno notato un uomo di origini nord-africane, che dopo aver ricevuto delle chiamate, ha ceduto degli involucri di sostanza stupefacente a diversi soggetti. Gli Agenti hanno fermato l’uomo marocchino, che è stato trovato in possesso di 410 euro in contanti, una dose di cocaina e, grazie al supporto dell’Unità Antidroga della Questura, sono state trovate nel suo nascondiglio altre tredici dosi di cocaina per un totale di 15 grammi.

Al termine dell’attività, l’uomo, regolare sul territorio nazionale con precedenti per i reati di invasione di terreni o edifici e nel 2017, è stato arrestato per il reato di spaccio e detenzione di sostanza stupefacente.

È importante sottolineare che la segnalazione da parte dei residenti è avvenuta tramite “YouPol”, un applicativo della Polizia di Stato scaricabile gratuitamente su smartphone, tablet e computer, che nasce nel 2017 come strumento pratico ed immediato di comunicazione fra cittadini e Polizia di Stato, per prevenire e contrastare il bullismo, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la fase pandemica, che ha registrato un aumento del fenomeno della violenza domestica, l’applicazione è stata implementata aggiungendo la possibilità di effettuare segnalazioni che rientrano in tale categoria.

L’App permette a tutti i cittadini di poter effettuare segnalazioni e inviare messaggi, in diverse lingue, che arrivano direttamente alla Centrale Operative della Questura, anche in forma anonima tutelando la propria identità.

Tutte le segnalazioni vengono visualizzate in tempo reale e prese in carico dalla Polizia di Stato al fine di intervenire o valutare sviluppi investigativi.

Grazie a quest’app, che rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato, è possibile concretamente fare la differenza. Si ricorda che YouPol non sostituisce il numero di emergenza 112NUE che va sempre contattato in caso di emergenza.