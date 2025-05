Gli street tutor a protezione dell’estate vignolese

Fino ad ora i cittadini li avevano visti all’opera solo nei venerdì di luglio, ma dal 7 giugno gli street tutor monitoreranno le notti “più calde” dell’estate vignolese. La decisione è il frutto della collaborazione tra il Comune di Vignola e la Pro Loco per aumentare il monitoraggio, e quindi anche la sicurezza, sulla movida estiva nelle zone del centro cittadino, in particolare quelle che, negli anni passati, si erano rivelate più problematiche.

Gli street tutor sono figure appositamente formate previste dall’articolo 9 della legge regionale n. 24 del dicembre 2003 “Disciplina della polizia amminstrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”, la stessa norma che aveva introdotto anche gli assistenti civici già presenti da tempo a Vignola. Agli street tutor vengono affidate attività di prevenzione e mediazione. La legge dice, infatti, che questi addetti “contribuiscono alla prevenzione dei rischi, alla mediazione dei conflitti nello spazio adiacente ai locali e ai luoghi dove si svolgono gli eventi e cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze”. Gli street tutor non sostituiscono in alcun modo gli agenti, ma sorvegliano le situazioni potenzialmente critiche e, in caso di necessità, allertano le forze dell’ordine.

A giugno, nelle serate dei sabati 7-14-21-28, due street tutor saranno al lavoro, dalle ore 22.00 alle ore 2.00, principalmente nelle vie del Centro storico, ma anche nei pressi del parco della Biblioteca e di quello in via Matteotti. A luglio, si raddoppia: tutti i venerdì (4-11-18-25) oltre alla coppia di street tutor di solito presenti si aggiunge una ulteriore coppia, e anche tutti i sabati (5-12-19-26) con due street tutor al lavoro, sempre dalle ore 22.00 alle ore 2.00. Ad agosto, la coppia di street tutor sarà presente in città nelle notti di sabato 2, 9 e 30 agosto. Infine, street tutor al lavoro anche i sabati 6 e 13 di settembre.

“Si tratta di una innovazione importante – conferma la sindaca di Vignola Emilia Muratori – che si inserisce in una più ampia strategia messa a punto dall’Amministrazione comunale, in raccordo con la Prefettura e in collaborazione con le forze dell’ordine, Carabinieri e Guardia di finanza, e la Polizia locale, per dare risposte concrete ai problemi di sicurezza sollevati, soprattutto in alcune parti del centro, da cittadini ed esercenti. Ad aprile, abbiamo inaugurato la nuova sede, in piazza dei Contrari, del Presidio di Vignola della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. Il raccordo con i Gruppi di vicinato è continuo. Grazie alla collaborazione con le associazioni del territorio, quest’estate organizzeremo diversi eventi anche nel parco della Biblioteca. Insomma, sebbene la competenza della sicurezza del territorio sia principalmente del Governo, l’impegno dell’Amministrazione comunale è massimo”.