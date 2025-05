Diverse attività il 2 giugno a Toano per la Festa della Repubblica

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica Italiana, in ricordo del referendum che il 2 giugno 1946 vide gli italiani scegliere appunto la forma di Stato repubblicano. Il Comune di Toano ha organizzato una serie di iniziative per commemorare questa data fondativa del nostro Paese.

La mattina di lunedì 2 giugno, dopo l’omaggio ai caduti nelle frazioni di Cerredolo (alle ore 9.15 in piazza Don Vincenzi) e Cavola (alle 9.45 in via Castello) si terrà la celebrazione nel capoluogo alla presenza del Corpo Bandistico di Cavola ” A.L. Ceccati” e a seguire la consegna della Costituzione Italiana ai neo diciottenni. Questo importante appuntamento, aperto alla comunità, sarà nella Sala Consiliare alle ore 11 e ha l’intento di avvicinare i giovani a questo testo che rappresenta le fondamenta della nostra Repubblica.

Nel pomeriggio, alle 17.30 nella sala comunale polivalente si terrà l’inaugurazione della mostra “Reggio Resistente. La lotta partigiana 1943-1945”, che conclude gli eventi dedicati all’ ottantesimo della Liberazione nel territorio toanese.

In particolare la mostra, che accoglie su pannelli diverse fotografie dell’epoca, è stata curata dall’Anpi di Reggio Emilia con la consulenza storica di Mirco Carrattieri. La mostra si concentra sugli eventi che hanno interessato Reggio e la provincia quali le vicende dei Fratelli Cervi, l’eccidio delle Reggiane, la costituzione del Cln, i bombardamenti su Reggio Emilia, la formazione della Repubblica di Montefiorino (di cui fece parte anche il Comune di Toano), la nascita delle Fiamme Verdi, la Liberazione, fino appunto al 2 giugno 1946 con il referendum per la scelta della forma di Stato e l’elezione dell’Assemblea Costituente.

La mostra sarà aperta dal 3 al 7 giugno dalle 16 alle 18.30, l’8 giugno dalle 10 alle 12. Prenotazioni sono possibili su WhatsApp al numero 339 6788495.