Violenta aggressione in un bar di Castelnovo Monti, denunciato un uomo del posto

Si trovava in un bar di Castelnovo ne’ Monti, in evidente stato di ebbrezza, quando avrebbe aggredito brutalmente un uomo seduto all’esterno del bar, colpendolo con un bicchiere in volto e successivamente con numerosi pugni, anche mentre la vittima era già a terra. Sul posto arrivavano i carabinieri della locale Compagnia, i quali acquisivano le prime informazioni testimoniali. Le successive indagini, a seguito di denuncia presentata dalla vittima, supportate anche dalle immagini di videosorveglianza, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti di un 44enne abitante in paese, denunciato alla Procura con l’accusa di lesioni personali aggravate.

I fatti risalgono al 21 aprile scorso, quando un privato cittadino segnalava al 112 una lite in corso presso un bar di Castelnovo ne’ Monti. La vittima, un 45enne, riportava lesioni e veniva trasportato da personale sanitario del 118 presso l’Ospedale “Sant’Anna”, dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico commotivo con ferita lacero-contusa alla regione frontale destra, con prognosi di 10 giorni. Secondo quanto riferito dalla vittima, mentre era seduto in compagnia di un’amica, veniva avvicinato con fare aggressivo da un uomo a lui noto, il quale, senza alcuna apparente giustificazione, gli versava sul volto il contenuto di un bicchiere per poi scagliarglielo contro con violenza, colpendolo alla fronte. Successivamente, lo stesso aggressore colpiva la vittima con reiterate percosse al volto, anche dopo che questa era caduta a terra, impedendogli ogni possibilità di difesa. Il giorno dopo, la vittima, si presentava presso gli uffici della caserma dei carabinieri di Castelnovo né Monti, per formalizzare la denuncia.

I militari, quindi, ricostruivano l’accaduto, acquisendo anche le dichiarazioni testimoniali delle persone che avevano assistito alla furia dell’uomo e procedevano anche ad acquisire ed analizzare i filmati del sistema di videosorveglianza presenti sul posto, che confermano l’aggressione violenta, improvvisa e sproporzionata posta in essere. Pertanto i Carabinieri della stazione di Castelnovo ne’ Monti denunciavano l’uomo alla procura reggiana. A seguito di una dettagliata proposta della Compagnia Carabinieri di Castelnovo ne’ Monti, il Questore ha poi emesso un provvedimento di Divieto di Accesso ai pubblici esercizi e locali di intrattenimento (DACUR) della durata di due anni nei confronti del 44enne, residente a Ventasso e domiciliato a Castelnovo ne’ Monti.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.