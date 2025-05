Referendum lavoro e cittadinanza 8-9 giugno 2025: anche i lavoratori chimici e ceramisti a favore di 5 sì

Anche la categoria dei lavoratori chimici-ceramisti, tessili e dell’energia Filctem Cgil si sta mobilitando a sostegno dei referendum lavoro e cittadinanza a cui i cittadini sono chiamati a votare l’8 e 9 giugno prossimi.

Il 23 maggio scorso si è tenuto l’Attivo dei delegati Filctem Cgil per informare sulle ragioni di 5 SI ai quesiti referendari per un lavoro sicuro, dignitoso, stabile e tutelato e per accorciare da 10 a 5 anni la residenza legale dei cittadini immigrati per ottenere la cittadinanza.

Diversi i volantinaggi che i delegati sindacali stanno facendo davanti alle aziende per sensibilizzare i colleghi di lavoro, a cominciare da quelli tenuti la scorsa settimana davanti allo stabilimento di Sassuolo di Ceramiche Marazzi (foto) e questa mattina all’ingresso di Livanova a Mirandola, a cui hanno partecipato anche i delegati Nidil Cgil che rappresentano i lavoratori somministrati del sito.

Decine le assemblee calendarizzate in tutti i luoghi di lavoro, mentre anche i volantinaggi proseguiranno nei prossimi giorni.