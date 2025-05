Modena, chiude un tratto del percorso natura Secchia in corrispondenza del cantiere del ponte Uccellino

Chiude al transito un tratto del percorso natura Secchia, in corrispondenza del cantiere di realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera, a partire da mercoledì 28 maggio e fino a lunedì 30 giugno, per consentire le operazioni di varo del nuovo ponte e la successiva esecuzione delle opere stradali connesse, tra cui lo svincolo stradale con la viabilità esistente e la rotatoria di immissione su via Morello Confine, da parte del Comune di Modena, che sta realizzando i lavori.

Durante questo periodo il tracciato rimarrà sempre interrotto nell’immediata prossimità del cantiere e verrà esposta l’apposita segnaletica di informazione della chiusura.