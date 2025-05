“Il viaggio del caregiver”, venerdì a Guastalla un incontro aperto a tutta la cittadinanza

Venerdì 30 maggio, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, presso la Sala dell’Antico Portico in via Gonzaga 16 a Guastalla, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “IL VIAGGIO DEL CAREGIVER”. L’evento, organizzato dall’Unione dei Comuni Bassa Reggiana e dall’AUSL Distretto di Guastalla, in collaborazione con AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer Reggio Emilia OVD) e col patrocinio del Comune di Guastalla, si inserisce all’interno del calendario del CAREGIVER MONTH, una serie di iniziative proposte a livello provinciale per informare, confrontarsi, dialogare, accrescere la consapevolezza sul tema della cura, dell’essere caregiver famigliari e degli aiuti possibili.

Il caregiver è quella persona che, a titolo gratuito e fuori dall’ambito professionale, si occupa dell’assistenza di un famigliare o di una persona cara non autosufficiente. Un “esercito” silenzioso fatto di figli, mogli, mariti, genitori o semplicemente amici che in modo volontario, e con diversi gradi di impegno, si prendono cura e assistono anziani e disabili gravi o gravissimi non autosufficienti. Secondo l’ISTAT in Italia i caregiver sono oltre 7 milioni, e quelli che svolgono questo compito per almeno 20 ore settimanali sono più di 2 milioni, di cui 120mila in Emilia-Romagna.

I “caregiver” dei pazienti con demenza sono la grande maggioranza e sono in genere donne (74%), di cui il 31% di età inferiore a 45 anni, il 38% di età compresa tra 46 e 60, il 18% tra 61 e 70 e ben il 13% oltre i 70.

L’Emilia-Romagna è la prima regione in Italia ad aver riconosciuto e valorizzato, con la legge regionale 2/14, il ruolo del caregiver famigliare. Dopo l’approvazione delle sue linee attuative e il piano sociale e sanitario regionale, con la DGR n. 2318/2019 si è dato il via ad un piano concreto di misure e risorse economiche per azioni di informazione, orientamento, prevenzione ai rischi di salute e sollievo al caregiver, e sostegno alla domiciliarità.

L’Azienda USL di Reggio Emilia, insieme agli Enti locali e alle realtà del Terzo settore, segue un piano di azioni-interventi a supporto del caregiver.

PROGRAMMA

Ore 9,30 Accoglienza dei partecipanti e saluti delle autorità

Paolo Dallasta – Sindaco di Guastalla

Roberto Angeli – Sindaco di Reggiolo

Roberta Riccò – Direttrice Distretto Ausl di Guastalla

Anna Muraca – Responsabile Servizio Assistenza Anziani – Unione dei Comuni Bassa Reggiana

Ore 10,00 Viaggio del Caregiver

Incontro teatralizzato. Regia e recitazione di Claudia Mosconi

Se ne parla con:

Morena Pellati – Direttore Programma Anziani e Fragilità

Eleonora Bergonzini – Geriatra del Centro distrettuale Disturbi Cognitivi e Demenze di Guastalla

Jessica Gozzi – Infermiera del Centro distrettuale Disturbi Cognitivi e Demenze di Guastalla

Cristina Menozzi – Psicologa Psicoterapeuta Programma Anziani e Fragilità AUSL-IRCCS di Reggio Emilia

Chiara Codeluppi – Psicologa Psicoterapeuta AIMA Reggio Emilia OVD

La partecipazione è gratuita e non è richiesta l’iscrizione.