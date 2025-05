Grandi pulizie a Castel dell’Alpi. Un lago più accogliente

Nella mattinata di sabato scorso, in collaborazione con diverse imprese ed artigiani locali, il Comune di San Benedetto Val di Sambro ha organizzato un’operazione di pulizia e taglio dell’erba dei percorsi e delle aree di sosta e svago lungo il suggestivo lago di Castel dell’Alpi.

L’intervento ha previsto il taglio dell’erba, la raccolta di rami e alberi secchi e la sistemazione generale delle zone prospicienti il lago, con l’obiettivo di rendere questo luogo ancora più accogliente e pronto ad ospitare cittadini e visitatori.

A curare l’organizzazione dell’evento è stato l’Assessore al Turismo Alessio Santi: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti che, a titolo gratuito, hanno offerto il proprio tempo e impegno per contribuire con entusiasmo al miglioramento dell’ambiente e alla valorizzazione di un territorio di straordinaria bellezza. La disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati rappresentano un esempio virtuoso di come, attraverso il lavoro congiunto tra cittadini, istituzioni e realtà locali, sia possibile ottenere risultati concreti e duraturi. Invitiamo tutta la cittadinanza a visitare il Lago di Castel dell’Alpi, oggi divenuto un vero e proprio snodo turistico strategico, situato a breve distanza dalla tappa di Madonna dei Fornelli lungo la Via degli Dei e dall’Alpe di Monghidoro, nota per i trail della Bologna Montana Bike Area e non solo. A ciò si aggiunge il passaggio della Via Mater Dei e della recente, ma già molto frequentata, BOM Art Trail”.

Come nelle migliori tradizioni. la mattinata si è conclusa con un pranzo di convivialità organizzato dall’Usca, Società Sportiva di Castel dell’Alpi, un gesto che ha ulteriormente rafforzato il senso di comunità e di condivisione tra tutti i partecipanti.

Anche Alessandro Santoni, Sindaco di San Benedetto Val di Sambro, è stato presente ed operativo durante l’evento: “La cura del nostro territorio è un impegno che ci sta molto a cuore, e questa iniziativa testimonia lo spirito di comunità e collaborazione che caratterizza la nostra comunità. Questa giornata dimostra quanto sia importante lavorare insieme per il nostro territorio, per questo ringrazio di cuore tutte le imprese e gli artigiani locali che a titolo gratuito hanno dedicato tempo prezioso per rendere il lago di Castel dell’Alpi un luogo ancora più accogliente. Un esempio concreto di come si possano migliorare la qualità della vita del nostro territorio e di tutti noi”.

Di seguito i soggetti partenr della mattinata: Pierluigi Borelli, Cooperativa di Produzione e Lavoro di Castel dell’Alpi, Edil CdA, Emil Banca – Filiale di Madonna dei Fornelli, Greenland, Giacomo Lumini, Marav, Marchesi Movimento Terra, Cristian Santi, Marco Santi, Saverio Santi, La Spiaggetta.