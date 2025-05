Energia e innovazione, ENEA e newcleo illustrano i progetti di ricerca sviluppati nel Centro del Brasimone

Domani, giovedì 29 maggio 2025, dalle 9:30 alle 12:30, il Teatro Comunale di Castiglione dei Pepoli ospiterà l’incontro “Energia e innovazione: dall’Appennino costruiamo il futuro. Con ENEA e newcleo, ricerca e sviluppo per nuove opportunità“, evento promosso da Città metropolitana di Bologna e Comune di Castiglione dei Pepoli nell’ambito delle azioni che BIS-Bologna Innovation Square porta avanti per la valorizzazione del territorio dell’Appennino bolognese. L’iniziativa intende presentare lo stato di avanzamento degli investimenti e dei progetti di ricerca di ENEA e newcleo sul territorio dell’Appennino bolognese, con particolare attenzione al rilancio del Centro Ricerche del Brasimone, oggetto di un importante piano di sviluppo legato alle tecnologie energetiche innovative.

La presenza congiunta di ENEA e newcleo presso il Brasimone rappresenta, infatti, un investimento strategico di rilievo nazionale, in grado di trasformare l’Appennino bolognese in un polo d’eccellenza per l’innovazione energetica e per consolidare l’Italia nella filiera del nucleare avanzato. Il Centro, attivo da oltre 50 anni, è un punto di riferimento internazionale per la ricerca sul nucleare sostenibile, tra cui la fissione di IV generazione e la fusione, grazie a infrastrutture e impianti innovativi, competenze e professionalità di rilievo, e ospita un ecosistema innovativo di ricerca e sperimentazione con circa 100 dipendenti, decine di ricercatori e dottorandi, e un indotto in espansione. Il Centro opera, infatti, in stretta connessione con università, enti di ricerca e partner industriali, accogliendo ogni anno dottorandi, studenti e ricercatori per progetti ad alto contenuto tecnologico. All’interno di questo contesto altamente specializzato si inserisce la recente partnership con newcleo – scale-up ad alto valore innovativo fondata nel 2021 e specializzata nello sviluppo di sistemi nucleari di quarta generazione – che ha portato a un investimento diretto di 90 milioni di euro entro il 2030, destinato alla realizzazione di Precursor, un reattore sperimentale non nucleare da 10 MW elettrici, operativo entro il 2026. Potendo contare sulle infrastrutture, le competenze, le esperienze e le professionalità già presenti nel Centro, l’azienda ha scelto il Brasimone come sede strategica per testare componenti fondamentali dei propri reattori modulari avanzati (LFR): si tratta di una nuova frontiera di reattori dall’elevata competitività economica, sostenibilità, sicurezza passiva e affidabilità, nonché resistenza alla proliferazione atomica e protezione fisica. Accanto alle ricadute occupazionali dirette, che prevedono l’inserimento di numerosi ricercatori, il progetto sta contribuendo a rilanciare il territorio, attirare competenze e generare nuove opportunità per l’intera area appenninica.

A conferma dell’interesse formativo e professionale che il settore energetico e la presenza di un centro d’eccellenza internazionale sul territorio possono rappresentare per il mondo della scuola, parteciperanno all’evento anche due istituti scolastici del territorio: l’IIS “Caduti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli e l’IIS “Maria Montessori – Leonardo da Vinci” di Porretta Terme, con una delegazione congiunta di circa 50 studenti. La loro presenza testimonia l’attenzione crescente verso un settore strategico per lo sviluppo sostenibile, l’occupazione qualificata e la formazione delle nuove generazioni.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di:

Maurizio Fabbri , Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna

, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna Tommaso Tarabusi , Sindaco di Castiglione dei Pepoli

, Sindaco di Castiglione dei Pepoli Marco Masinara , Sindaco di Camugnano

, Sindaco di Camugnano Valentina Cuppi, Sindaca di Marzabotto a supporto del Sindaco metropolitano per le Politiche per l’Appennino bolognese

Seguiranno gli interventi tecnici e scientifici, incentrati sulle attività in corso presso il Brasimone e sulle prospettive della filiera energetica, con contributi di:

Mariano Tarantino , Responsabile Divisione Sistemi Nucleari per l’Energia, ENEA

, Responsabile Divisione Sistemi Nucleari per l’Energia, ENEA Cristiana Vieno, Deputy Managing Director, newcleo

Deputy Managing Director, newcleo Cosimo Garofalo , Site Manager, newcleo

, Site Manager, newcleo Alessandro Bellomo , ricercatore ENEA

, ricercatore ENEA Marzia Di Lorito, ricercatrice newcleo

A moderare il dibattito sarà Giovanna Trombetti, dirigente della Città metropolitana di Bologna.

L’incontro è aperto a cittadini, studenti, operatori economici, enti locali e soggetti interessati allo sviluppo dell’Appennino, e rappresenta un’occasione concreta per riflettere sul ruolo strategico che la ricerca e la tecnologia possono giocare nella crescita sostenibile dei territori montani.