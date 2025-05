Demanio stradale, novità per il rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte della Città metropolitana

Novità per il rilascio di autorizzazioni e concessioni da parte della Città metropolitana che interessano il demanio stradale. Le richieste di rilascio di concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche appartenenti al demanio stradale, e autorizzazioni o nulla osta per interventi su area privata in fascia di rispetto stradale possono ora essere presentate online sul portale della Città metropolitana.

Le domande di nuova occupazione, richieste di accesso carrabile, fibra ottica, pronto intervento o di nuove ordinanze possono quindi essere compilate direttamente online, con una modulistica automatica (che non va scaricata) e con la possibilità di pagare anche il bollo in concomitanza, senza bisogno di allegare copia del documento di identità se si accede con SPID.

La nuova modalità si affianca a quella attuale tramite PEC, che rimarrà per ora ancora attiva.

“Si tratta di un passo avanti nella direzione della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione – dichiarano Davide Dall’Omo, sindaco di Zola Predosa a supporto del Sindaco metropolitano per Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade e Franco Cima, consigliere metropolitano delegato all’Agenda digitale – che consente una evoluzione e una semplificazione per gli utenti delle modalità di richiesta alla Città metropolitana. Ringraziamo il personale dei Settori Innovazione Digitale e Strade”.