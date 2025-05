Consiglio comunale del 29 maggio al Castello di Formigine

Si terrà giovedì 29 maggio alle ore 20.30, presso la sala consiliare del Castello, la prossima seduta del Consiglio comunale di Formigine, convocata sotto la presidenza di Antonietta Vastola.

In apertura, il Consiglio procederà con la surroga della consigliera Giulia Santunione e con la convalida del consigliere subentrante, Serena Mignano per la lista AVS Formigine. Seguiranno alcune comunicazioni e la discussione di cinque interrogazioni e interpellanze: manutenzione delle scuole, organizzazione dell’educazione fisica alla scuola media Fiori di Casinalbo durante i lavori alla palestra Ascari, attivazione della tariffa puntuale, adesione al Manifesto della comunicazione non ostile e situazione del cimitero di Magreta e altre aree.

Tra i punti all’ordine del giorno anche la modifica alla composizione delle commissioni consiliari e la surroga del rappresentante del Comune all’interno del Consiglio dell’Unione del Distretto Ceramico, a seguito delle dimissioni della consigliera Santunione.

A seguire è in programma la discussione e approvazione della convenzione tra i Comuni del Distretto Ceramico per il conferimento all’Unione delle funzioni relative all’ICT – Agenda Digitale e alla gestione associata dei servizi informatici e telematici.

Infine, sono previste cinque mozioni proposte dai gruppi consiliari: sostegno alle forze dell’ordine, richiesta di elevazione di fascia per la Questura di Modena, presidio dei medici di base nelle frazioni, giochi inclusivi nei parchi pubblici e valorizzazione delle radici storiche e culturali del territorio formiginese.

Come di consueto, i lavori del Consiglio potranno essere seguiti in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Formigine, sezione “Live”.