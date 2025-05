Castel S.Pietro Terme: mattina di festa in piazza venerdì 30 con la “Lezione di Pace” delle scuole

In seguito al rinvio deciso la settimana scorsa a causa delle previsioni meteo sfavorevoli, si terrà nella mattina di venerdì 30 maggio la Lezione di Pace con i bambini e i ragazzi delle scuole nel centro di Castel San Pietro Terme.

La manifestazione, che quest’anno giunge alla 36a edizione, è dedicata al tema “Giocare è… una cosa seria!”.

Parteciperanno tutte le scuole della Direzione Didattica Statale – quelle dell’infanzia Ercolani e Rodari e le primarie Albertazzi, Sassatelli e Don Milani – insieme alla scuola primaria paritaria Don Luciano Sarti.

Il corteo dei bambini partirà alle ore 9 dal Borgo, percorrerà via Cavour e via Matteotti, e alle 9,20 circa giungerà in piazza XX Settembre. All’arrivo, le classi si dislocheranno nella piazza e daranno vita ai laboratori. Dopo la merenda, prevista alle ore 10, dalle 10,30 inizieranno i canti eseguiti in coro da tutte le classi e alle 11 ci saranno i saluti dell’Amministrazione Comunale e delle autorità scolastiche. A seguire, gli alunni consegneranno all’Amministrazione comunale i manifesti della pace realizzati dalle classi.