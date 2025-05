Maxi-esercitazione antincendio dei Vigili del fuoco nella pineta del Lido degli Scacchi

Sabato 24 maggio si è svolta nella pineta di Lido degli Scacchi, nel comune di Comacchio (FE), l’esercitazione di protezione civile “Forest Fire Fighting”, simulazione operativa di un incendio boschivo d’interfaccia urbano-rurale a ridosso della fascia costiera.

L’iniziativa rientra nel progetto europeo HORIZON DIRECTED, che mira a potenziare la resilienza agli eventi climatici estremi mediante l’utilizzo di dati interoperabili, modelli previsionali, sistemi di comunicazione avanzati e una governance integrata. La Regione Emilia-Romagna è partner del progetto, mentre il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco riveste un ruolo strategico in qualità di struttura preposta al soccorso tecnico urgente e alla gestione degli incendi boschivi.

All’esercitazione hanno preso parte oltre 50 volontari, 15 unità operative dei Vigili del Fuoco, una pattuglia dei Carabinieri Forestali e una decina di tecnici dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile. Le operazioni sono state supportate da droni, impiegati per il monitoraggio in tempo reale delle attività di spegnimento e dell’evacuazione dei civili.

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di verificare l’efficacia dei sistemi di allertamento e delle procedure di evacuazione, ottimizzare le comunicazioni tra gli enti coinvolti e sperimentare strumenti innovativi per il contrasto del rischio incendio boschivo nel sistema di protezione civile regionale.

L’evento è stato promosso dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco con il Comando di Ferrara, da ARPAE, dal Comune di Comacchio, dalla società GECOsistema e dal Comando dei Carabinieri Forestali di Ferrara. La simulazione ha previsto anche l’attivazione di un’indagine per l’individuazione delle cause dell’incendio.