Legalità e trasparenza al centro del convegno di venerdì 30 maggio al Teatro Dadà di Castelfranco

La legalità, la trasparenza e il controllo sull’attività amministrativa costituiscono la base per la costruzione di istituzioni pubbliche credibili e capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini. Con la convinzione che la buona governance sia fondamentale per garantire la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici, Comune di Castelfranco Emilia, in collaborazione con UPI Emilia-Romagna, ha organizzato una giornata di approfondimento e confronto dedicata a questi temi. Il convegno, dal titolo “Legalità, trasparenza e controllo: strumenti per il buon governo”, si terrà venerdì 30 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso il Teatro Dadà in Piazza Curiel, a Castelfranco Emilia. L’iniziativa sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sul canale di UPI Emilia-Romagna per consentire una più ampia partecipazione e favorire la diffusione di conoscenze e buone pratiche anche al di fuori dei confini locali.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano – che è peraltro consigliere provinciale e coordinatore modenese di Avviso Pubblico, associazione che patrocina l’evento –, di Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena e componente del Consiglio Direttivo UPI Emilia-Romagna, e di diversi altri ospiti, tra cui Giuseppe Busia, presidente di ANAC. I lavori saranno moderati dal giornalista Pierluigi Senatore e vedranno la partecipazione di autorevoli relatori che affronteranno alcuni dei temi più attuali e rilevanti per gli enti locali. Piergiorgio Morosini, presidente del Tribunale di Palermo, parlerà del pericolo delle infiltrazioni della criminalità organizzata nella pubblica amministrazione. Marcovalerio Pozzato, presidente della Corte dei conti – sezione controllo Emilia-Romagna, approfondirà il tema della giurisprudenza della Corte dei conti in materia di consulenze e appalti di servizio. Tommaso Pazzaglini, dottore commercialista e componente del Consiglio Nazionale Ancrel, illustrerà il ruolo cruciale del Collegio dei Revisori nel controllo della gestione finanziaria degli enti locali. La chiusura dei lavori sarà affidata a Tiziano Tessaro, consigliere della Corte dei conti – sezione controllo Emilia-Romagna, che raccoglierà le riflessioni emerse e proporrà spunti per un futuro improntato a maggiore legalità, trasparenza ed efficienza.

«Legalità e trasparenza sono condizioni imprescindibili per il buon governo e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In un contesto come quello attuale, caratterizzato da nuove sfide e da una crescente attenzione alla qualità dell’azione amministrativa, questo convegno rappresenta un’occasione preziosa di confronto e di crescita per tutti noi. Grazie al prezioso lavoro di UPI Emilia-Romagna e alla collaborazione con autorevoli relatori, possiamo davvero costruire insieme, a partire da questa iniziativa, un futuro basato su valori condivisi e su una governance capace di guardare sempre al bene comune», commenta il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.

La partecipazione al convegno è gratuita e prevede il riconoscimento di quattro crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati, all’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Ordine degli Architetti P.P.C. di Modena. Per iscriversi e ricevere tutte le informazioni necessarie, è possibile consultare il sito www.upi.emilia-romagna.it.