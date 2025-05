Uno dei padri della Pediatria e della Neonatologia italiana: domani un convegno in ricordo di Giovanni Battista Cavazzuti

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e UNIMORE ricordano domani, martedì 27 maggio del 2025, alle ore 14.00, il prof. Giovanni Battista Cavazzuti, tra le figure di spicco della Pediatria a livello nazionale e internazionale, scomparso lo scorso lo scorso 30 ottobre 2024. L’evento si tiene al Centro Servizi della Facoltà di Medicina e Chirurgia di UNIMORE, (Policlinico, via del Pozzo 71) in Aula CS1.1 al 1°piano.

Dopo l’introduzione del prof. Alberto Berardi, attuale Direttore della Neonatologia del Policlinico, interverranno tra gli altri il prof. Fabrizio Ferrari, storico Direttore della Neonatologia del Policlinico, la prof.ssa Fiorella Balli, già Direttore della Pediatria ed altri accademici italiani che lo ricorderanno. L’evento si concluderà con una lectio magistralis sugli sviluppi della Neurologia Neonatale del prof. Luca A. Ramenghi (Ospedale Gaslini, Genova).

Giovanni Battista Cavazzuti, primo Direttore dell’Assistenza Neonatale al Policlinico (1976 al 1999) e primo professore di questa specialità. Cavazzuti ha diretto anche la Pediatria dal 1986 al 1995. Modenese, nato il 14 dicembre 1929, il prof. Cavazzuti si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1953 presso l’Ateneo geminiano. Allievo del prof. Renato Pacchioli, è stato una delle figure più scientifiche più importanti a livello nazionale e internazionale. Nel 1955 è stato autore, insieme al suo maestro della prima monografia mondiale sugli spasmi infantili con ipsaritmia (poi denominata sindrome di West), una forma grave di epilessia dell’infanzia e la rispettiva terapia. Ha ricoperto diversi ruoli di grande prestigio all’interno dell’Ateneo e del Policlinico e in numerose Società Scientifiche.

Nel 1975 era stato tra i cofondatori, assieme al prof. Alberto Fois dell’Università degli Studi di Siena, della Società Italiana di Neuropediatria e nel 1976 della Société Européenne de Neurologie Pédiatrique, insieme ai prof. Gilles Lyon (Parigi) e Emilio Fernandez (Barcellona). Dal 1980 al 1984 diresse la Società Italiana di Neuropediatria e dal 1995 è membro della New York Academic of Sciences. È autore di 425 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e straniere. Si è dedicato anche alla divulgazione storica. Tra i suoi lavori in questo campo, spicca la biografia di Riccardo Simonini, fondatore della Pediatria a Modena, pubblicata nel 2011 per il centenario della fondazione dell’Istituto Pediatrico Modenese “Pietro Silingardi”. Cavazzuti è stato un pilastro della storia del Policlinico di Modena e della Sanità Modenese e Italiana.