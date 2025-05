Sette patenti ritirate sabato dalla Polizia locale di Reggio Emilia per guida in stato di ebbrezza

Mentre continuano le indagini degli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia per individuare il conducente dell’auto che, nella sera di sabato 24 ha investito un pedone in via Adua per poi darsi alla fuga, gli operatori di via Brigata Reggio lo scorso week end sono stati impegnati a garantire la viabilità e la sicurezza sulle strade reggiane.

Oltre a sorvegliare l’ingresso e il deflusso delle migliaia di partecipanti all’Elrow Town festival, gli agenti hanno pattugliato le principali arterie di traffico per garantire al sicurezza di tutti gli utenti della strada. Durante l’espletamento dei servizi di prevenzione e nei conseguenti controlli sono state ritirate 7 patenti per guida in stato di ebbrezza ad altrettanti conducenti fermati con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge.

Il limite oltre il quale scatta il ritiro e la sospensione della patente è fissato dall’Articolo 186 del Codice della Strada in 0.5 gr/l. Per i conducenti di età inferiore a 21 anni, i neopatentati per i primi 3 anni dal conseguimento del titolo e i conducenti professionali il tasso deve sempre essere 0. I controlli sono stati effettuati nelle ore notturne principalmente nella zona nord della città.