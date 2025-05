Sassuolo, l’Amministrazione comunale incontra Pontenuovo

Si svolgerà domani, martedì 27 maggio a partire dalle ore 20,30 presso la sala di quartiere Falcone e Borsellino al parco Albero d’Oro, il secondo appuntamento con gli “Incontri di quartiere”, questa volta dedicato a Pontenuovo, organizzati dall’Amministrazione comunale per incontrare ogni singolo quartiere e condividere con i residenti lavori e progetti, illustrare ciò che è stato realizzato e ciò che è in cantiere.

“Piccoli interventi di manutenzione o riqualificazione – afferma l’Assessore con delega alla Partecipazione Maria Raffaella Pennacchia – ma anche operazioni importanti, con cantieri o lavori di grande portata sia dal punto di vista economico che per il decoro urbano: ad ogni incontro, assieme al Sindaco ed alla Giunta, porteremo un progetto da realizzare a breve termine, se non in fase di ultimazione, ed un obiettivo per l’immediato futuro. Incontri, quindi, che hanno il compito di far conoscere cosa l’Amministrazione comunale ha in programma per ogni singolo quartiere, ma anche per raccogliere idee, proposte, segnalazioni e criticità direttamente dai cittadini. Inauguriamo un nuovo strumento, l’agenda di quartiere, con la sfida di scrivere insieme quali azioni e opere necessarie a migliorare la città: quartiere per quartiere, strada per strada”.