Luciano Ligabue: manca meno di un mese a “La notte di certe notti”, non solo un concerto ma una grande festa

Manca meno di un mese a “LA NOTTE DI CERTE NOTTI”, l’atteso imperdibile evento live di LUCIANO LIGABUE che il 20 e il 21 giugno riaccenderà le luci di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) per due giorni di festa, in cui l’artista celebrerà insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera.

Non solo un concerto ma un vero e proprio evento a 360 gradi che avrà inizio alle ore 12.00 di venerdì 20 giugno, quando apriranno le porte della LIGASTREET, e che permetterà al pubblico di vivere un’esperienza immersiva nel mondo del Liga.

Saranno tantissime, infatti, le attività previste lungo la Ligastreet che sarà divisa in aree tematiche: dalla LIGA GAMES (tra flipper e calcio balilla), all’AREA GIOSTRE (con toro meccanico e molto altro) e l’area INSIDETHEBOX – BUON COMPLEANNO ELVIS 1995-2025 (un vero e proprio ligacorner con mostra fotografica e memorabilia), passando per il merchandising dedicato ed esclusivo, dai punti ristorazione all’area cinema, dal campeggio all’area sportiva, dallo spazio TRIBUTE STAGE che verrà messo a disposizione per momenti di musica live, tribute band, talk powered by BarMario, fino ad arrivare a un’area kids. Sul Tribute Stage si esibiranno le più importanti Tribute Band di Ligabue che si esibiranno nella serata di venerdì 20 giugno a partire dalle ore 21.30.

Durante le giornate del 20 e 21 giugno sarà inoltre organizzata, sempre presso il Tribute Stage, una speciale lotteria che metterà in palio oggetti iconici utilizzati e indossati da Ligabue: chitarre, indumenti, tracolle e tanto altro.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto a La Collina (www.cooplacollina.it), realtà locale da sempre impegnata nel sociale.

Il tutto sarà svolto con un’attenzione particolare al sociale e alla sostenibilità grazie a un’area che ospiterà organizzazioni attive nel settore come Ethicarei, We World, CMCC (Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici) e La Collina, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sui temi ambientali, della tutela dei diritti umani, della salute, della parità di genere e della diversità ed inclusione. Il concept e i contenuti dell’area sociale e sostenibile saranno sviluppati in partnership con Ontier, studio legale leader nel campo della sostenibilità applicata al mondo dello spettacolo.

Situata in uno spazio adiacente alla Ligastreet, l’area campeggio, già sold out, aprirà dalle ore 12.00 del 20 giugno e rimarrà accessibile in maniera continuativa fino alle ore 10.00 del 22 giugno.

Tante le iniziative per agevolare il pubblico nel raggiungere la venue.

Su www.parkforfun.com sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la viabilità, comprese mappe, prezzi dei parcheggi e ulteriori dettagli: chi arriverà in auto a Campovolo (RCF ARENA di REGGIO EMILIA) potrà prenotare il proprio posto direttamente online sul sito ufficiale ParkForFun.com: www.parkforfun.com/it/events/place/rcf-arena-reggio-emilia.

Frecciarossa è treno ufficiale de “La notte di Certe notti”. I possessori di un valido titolo di accesso a Campovolo (RCF ARENA di REGGIO EMILIA) possono usufruire dell’offerta FrecciaMUSIC su sito e App di Trenitalia, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio, con sconti dal 30% al 75% sul prezzo base dei treni Frecciarossa.

Frecciarossa ha inoltre attivato treni notturni straordinari per il ritorno dei fan a casa dopo il concerto.

Un’iniziativa che conferma Frecciarossa al fianco della grande musica, permettendo a migliaia di fan di raggiungere comodamente la location in modo vantaggioso e sostenibile.

Tutte le info qui: https://www.trenitalia.com/it/offerte/ligabue.html

EVENTI IN BUS ha attivato bus turistici speciali con partenza da 250 città italiane per agevolare l’arrivo dei fan all’evento.

Tutte le informazioni al link www.eventinbus.com/artisti/ligabue_75.html.

E poi ancora… Nunu’s Italia trasformerà la LIGASTREET in un autentico mercato alimentare composto da numerosi Foodtruck dal design esclusivo, mettendo in risalto l’eccellenza dei prodotti del territorio emiliano-romagnolo. La cultura gastronomica del territorio sarà al centro dell’esperienza: i foodtruck presenti offriranno ai fan una selezione curata di specialità locali, dimostrando come la qualità possa essere garantita anche in un evento di queste dimensioni. Il pubblico potrà scegliere tra una vasta gamma di opzioni culinarie, trasformando la pausa ristoro in un momento di cultura gastronomica, intrattenimento e divertimento. Un’attenzione particolare verrà riservata alla sostenibilità ambientale e alle filiere corte, al centro di ogni proposta alimentare, garantendo così un’esperienza culinaria di alto livello che viaggia di pari passo con l’energia della musica live. Per valorizzare al meglio il territorio e creare un ponte tra l’evento e la città di Reggio Emilia sarà presente il Villaggio Le Reggiane, un vero e proprio street food festival dove possano convivere musica e le migliori eccellenze locali dedicate al cibo di strada. Il tutto sarà strutturato per permettere a tutti i fan di avere un caldo benvenuto prima di entrare in Arena.

Sulla Ligastreet di Campovolo farà tappa anche il food truck di PizzAut, portando con sé un carico speciale di inclusione e pizza. Nato per abbattere barriere sociali e creare opportunità concrete, il progetto ideato da Nico Acampora coinvolge ragazzi autistici in un’esperienza di lavoro, formazione e autonomia. La RCF Arena di Reggio Emilia si trasforma così in un palcoscenico di inclusione, che parte dal gusto e arriva al cuore.

Gli ultimi biglietti per “La notte di Certe notti” (prodotto e organizzato da Friends&Partners e ZooAperto) sono disponibili in prevendita su Ticketone.it.