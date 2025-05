In A14 regolarmente aperto il tratto Bologna San Lazzaro-Bologna Fiera

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, verso la A1 Milano-Napoli, prevista dalle 21:00 di questa sera lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 maggio.

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 maggio, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Ancona – e in uscita per chi proviene da Ancona. In tale orario, non sarà raggiungibile l’area di servizio Sillaro est, situata nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bologna: Bologna San Lazzaro; in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona: Imola.