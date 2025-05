Fienili a fuoco, intenso lavoro per i Vigili del fuoco nel weekend

Due incendi di altrettanti fienili hanno tenuto impegnati i Vigili de fuoco per ore nel weekend. Il primo, sabato sera intorno alle 22:30, ha interessato un fienile adiacente ad un’abitazione in via Provanone a Galeazza di Crevalcore. Sul posto diverse squadre dei pompieri con autobotti da San Giovanni, San Pietro, Cento, Bologna e San Felice. Non si segnalano feriti. Intervenuti anche i Carabinieri.

Il secondo incendio intorno alle 9:30, domenica mattina in via Coronella nella vicina Conselice (RA), dove le fiamme hanno avvolto un fienile adibito a ricovero di rotoballe. Sul posto i vigili del fuoco con autobotti da Ravenna, Casola Valsenio, Imola e Medicina. Qui una persona è rimasta lievemente intossicata. Intervenuti anche i Carabinieri.