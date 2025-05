festival Crossroads: concerto David Helbock a Correggio

Razionale ed eccentrica al contempo, la musica di David Helbock sa essere incredibilmente persuasiva oltre che irresistibilmente coinvolgente. Il pianista si esibirà per una nuova serata del festival Crossroads al Teatro Asioli di Correggio (RE), giovedì 29 maggio alle ore 21, con il suo celebre trio Random/Control, con i polistrumentisti Johannes Bär e Andreas Broger. E in questa occasione anche con l’aggiunta della vocalist Fola Dada.

Per gli amanti delle statistiche: sul palco si troveranno tre musicisti e… più di venti strumenti, senza considerare che dietro le generiche indicazioni di “elettronica” e “percussioni” chissà quale armamentario uscirà dai flight cases dei Random/Control del pianista austriaco David Helbock.

Irriverenti e giocosi, particolarmente abili nel creare circuiti immaginifici tra stili e culture musicali, eppure serissimi nella preparazione tecnica quanto nella selezione del repertorio: con Helbock e soci la storia del jazz viaggia sulle montagne russe imbattendosi, tra una discesa a precipizio e un giro della morte, nei riverberi di un luna park sonoro, fatto di folklore austriaco e originali modernismi.

Con alle spalle oltre quindici anni di attività e tre dischi altamente rappresentativi (Random/Control, 2010; Think of Two, 2014; Tour d’Horizon, 2018), i Random/Control affrontano il 2025 con un nuovo programma musicale, pronto anche per l’imminente pubblicazione discografica. Per questa occasione, Helbock ha anche messo in musica poesie di William Blake, Emily Dickinson e altri autori, invitando Fola Dada a interpretarle. La cantante tedesca (con origini in parte nigeriane) è una delle voci più rappresentative della scena jazz e soul della Germania, dove è celebre anche come vocal coach per le versioni locali dei format televisivi Got Talent e Pop Idol.

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Correggio nell’ambito di Correggio Jazz. Biglietti: prezzo intero euro 15; ridotto 8.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite : Correggio (RE): Teatro Asioli, Corso Cavour 9. Biglietteria nelle date di concerto ore 18-19 e dalle 20, tel. 0522 637813.

Informazioni, prevendita/prenotazione: Biglietteria Teatro Asioli dal lunedì al venerdì (giovedì chiuso) ore 18-19, sabato ore 10:30-12:30, tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.correggiojazz.it, www.teatroasioli.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.