Giovedì 29 maggio ore 21 Daniele Gattano arriva al Teatro Dehon di Bologna con il suo nuovo spettacolo: “Perestrojka e Pancake”, un divertente viaggio tra le contraddizioni e le assurdità del nostro tempo, raccontate con l’ironia tagliente e surreale che da sempre contraddistingue l’artista.

Ti fidi dei doccia shampoo degli alberghi? E delle suore che fanno intravedere l’attaccatura dei capelli? Errore o ribellione? Se diventassi ricco, che ricco saresti? Bruni Tedeschi o Santanchè? Al posto dell’Inno di Mameli perché non una bella canzone di Mr. Rain? In un paese dove tutti hanno qualcosa da dire e lo fanno con un podcast, Daniele Gattano sceglie ancora una volta la povertà e lo fa a teatro. Questo spettacolo parla di tutti: patrioti, oroscopisti, Meryl Streep, Mussolini, Farfalle azzurre e di chi nel 2025 coraggiosamente decide di comprare un biglietto per uno spettacolo che nel titolo ha una parola russa e una americana insieme. Se non è avanguardia questa.

“Perestrojka e Pancake” non è solo uno spettacolo teatrale: è uno spaccato ironico e dissacrante della contemporaneità. Un’esperienza imperdibile per chi ama la comicità intelligente e l’arte di trasformare il banale in geniale.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it