Campogalliano, incontro dedicato alla delizia estense nella serata inaugurale della rassegna “Martedì in centro”

Nell’area del parco delle Montagnole, fino alla fine del Settecento, sorgeva un palazzo appartenente agli Este, circondato da eleganti giardini rinascimentali. Era la “delizia estense”, argomento della serata inaugurale della rassegna “Martedì in centro”, in programma domani, 27 maggio, alle 21 in piazza Castello, a Campogalliano.

Sulla base delle indagini di superficie condotte negli anni Ottanta, Carlo Beneventi, direttore e curatore del Museo di Montecreto, porterà alla scoperta della storia e dell’archeologia del territorio del parco cittadino, da sito terramaricolo a rocca matildica fino all’edificazione nel Cinquecento del palazzo estense.

L’iniziativa, ad ingresso gratuito, è promossa dall’Amministrazione comunale di Campogalliano.