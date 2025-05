“Arceto e i suoi piccoli tesori”: un grande successo di partecipazione e valorizzazione del territorio

Con viva soddisfazione, gli organizzatori annunciano la conclusione con esito estremamente positivo dell’iniziativa “Arceto e i suoi piccoli tesori”, una giornata interamente dedicata alla riscoperta e alla valorizzazione del ricco patrimonio storico-artistico del paese di Arceto. L’evento, che si è svolto in una sola giornata e ha avuto una durata di circa tre ore, ha visto un’affluenza sorprendente: oltre 400 persone hanno preso parte alle visite guidate, mostrando un entusiasmo e un interesse che hanno superato ogni aspettativa. Un risultato che dimostra come la cultura, se proposta in modo accessibile, autentico e ben organizzato, possa ancora oggi attrarre un pubblico ampio e variegato.

I partecipanti hanno potuto visitare sei tra le principali emergenze architettoniche del borgo, luoghi spesso poco conosciuti ma di straordinario valore storico e artistico. Ad accompagnare i visitatori in questo affascinante percorso, sono stati gli apprendisti Ciceroni, volontari che, con grande passione, preparazione e spirito di accoglienza, hanno raccontato la storia millenaria di Arceto, le sue trasformazioni, i personaggi illustri e le vicende che ne hanno segnato l’identità. Numerosissimo e composito il pubblico, proveniente da tutta la provincia di Reggio Emilia, ma anche da comuni delle province limitrofe e da aree più distanti. Questo dato conferma il forte interesse per iniziative culturali locali ben strutturate e comunicativamente efficaci, in grado di attrarre visitatori oltre i confini territoriali. Un ringraziamento sentito va a tutti i volontari, alle realtà associative del territorio, agli enti che hanno collaborato e ai numerosi cittadini che, con spirito di servizio e senso di appartenenza, hanno contribuito attivamente alla realizzazione dell’evento. Il loro supporto è stato determinante per garantire un’organizzazione impeccabile e un’accoglienza calorosa e competente.

Lorenzo Catellani, Presidente del Comitato Fiera di Arceto, ha commentato con soddisfazione l’esito della manifestazione: «Siamo profondamente orgogliosi del risultato raggiunto con “Arceto e i suoi piccoli tesori”. Questa giornata ha dimostrato quanto la comunità sia legata alle proprie radici e quanto il nostro territorio abbia ancora tanto da raccontare. Il riscontro del pubblico è stato straordinario, e il fatto che da più parti ci venga chiesto di proseguire con altre iniziative simili è per noi motivo di grande stimolo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito con entusiasmo e dedizione: insieme abbiamo acceso una luce sul nostro patrimonio, e ora sta a noi mantenerla accesa».

Le numerose manifestazioni di apprezzamento ricevute nel corso della giornata, così come le richieste di replicare e proseguire con iniziative analoghe, rappresentano per gli organizzatori un’importante conferma del valore dell’impegno profuso. Si tratta di una grande motivazione a proseguire su questa strada, intensificando l’impegno per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale di Arceto, anche attraverso nuove proposte rivolte a tutte le fasce di pubblico. “Arceto e i suoi piccoli tesori” si è rivelato non solo un evento di successo, ma anche un’occasione di riscoperta identitaria, di condivisione tra generazioni e di costruzione di un rinnovato senso di comunità. È la dimostrazione concreta che investire nella cultura, nella memoria e nella valorizzazione del territorio genera partecipazione, orgoglio e coesione sociale. Con l’auspicio di poter dare seguito a questa prima edizione con nuovi appuntamenti dedicati alla storia e ai luoghi simbolo di Arceto, gli organizzatori confermano il loro impegno nel promuovere un’offerta culturale di qualità, accessibile e coinvolgente, capace di restituire centralità ai piccoli grandi tesori del nostro territorio.