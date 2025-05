I Lions e i Leo Club donano giocattoli alla Pediatria dell’AOU di Modena

Una donazione di giocattoli ha portato un momento di gioia ai piccoli pazienti della Pediatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, che fa parte del Dipartimento Materno-Infantile, diretto dal Dottor Pier Luca Ceccarelli. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità della cittadinanza e all’impegno congiunto di diversi Lions Club modenesi, in occasione del Lions Day, la giornata internazionale dedicata alla promozione dell’attività di servizio dell’associazione filantropica Lions Club International.

Il Lions Day 2025 di Modena si è tenuto domenica 13 aprile in Piazza Roma e ha coinvolto i Lions Club Modena Host, Modena Estense, Modena Wiligelmo, Modena Romanica, Sigonio Terre del Panaro, Vignola e Castelli Medievali, insieme ai Leo Club, le sezioni giovanili dell’associazione, di Modena, Pavullo e Vignola.

Durante la giornata sono state organizzate numerose attività aperte al pubblico, tra cui screening sanitari gratuiti per la glicemia e la vista, consulenze in ambito senologico, oltre che cardiologico e psicologico, e momenti informativi, grazie alla collaborazione con realtà come la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile e altri enti del territorio. Tra le iniziative, la raccolta di giocattoli destinati alla Pediatria dell’AOU di Modena ha ottenuto una straordinaria risposta da parte della cittadinanza e dei commercianti, che hanno contribuito in modo significativo con donazioni spontanee.

La donazione dei giocattoli è avvenuta mercoledì 21 maggio ed è stata consegnata da una delegazione dei Lions, accolta dal Direttore della Pediatria, Professor Lorenzo Iughetti, dalla coordinatrice infermieristica Maria Cifuni, dal Dottor Giovanni Palazzi dell’Oncoematologia Pediatrica e dalla Dottoressa Anna Rita Di Biase. Presenti anche la Scuola Ospedaliera “Giacomo Grossi”-IC6 di Modena, rappresentata dalla docente Carmen Franzese, oltre a Ivana Carri quale referente dello Spazio Incontro dei Servizi Educativi del Comune di Modena.

A rappresentare i Lions erano presenti Maria Agnese Sabatini (Lions Club Modena Host), Elettra Gardi (presidente del Lions Club Modena Estense) e Francesca Masotti (Leo Club Vignola), insieme ad altri soci dei club coinvolti.

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, tramite le parole del Professor Iughetti, ha ringraziato sentitamente tutti i Lions Club per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nei confronti dei bambini ricoverati, sottolineando il valore di queste collaborazioni tra istituzioni e realtà del territorio, fondamentali per il benessere della comunità.