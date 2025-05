Furto notturno ai danni di una pasticceria di Sant’Ilario, indagini dei Carabinieri

Questa mattina intorno alle 4:30, i Carabinieri della Stazione di Sant’Ilario d’Enza sono intervenuti in via Allende a seguito della segnalazione di un passante che, insospettito da rumori provenienti da un esercizio commerciale, ha allertato il Numero Unico di Emergenza 112. Giunti prontamente sul posto, i militari hanno effettuato un sopralluogo presso una pasticceria, accertando che ignoti, dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso, si erano introdotti all’interno del locale asportando il fondo cassa per un ammontare di circa 100 euro. I danni materiali sono attualmente in corso di quantificazione. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza per risalire agli autori del furto.