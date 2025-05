Fine settimana di controlli dei Carabinieri, quattro le persone denunciate

I Carabinieri del Comando Provinciale di Modena nel fine settimana hanno eseguito numerosi controlli alla circolazione stradale, abbinati alla presenza di più pattuglie durante le ore serali e notturne per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio.

Quattro le persone segnalate all’Autorità Giudiziaria: una per furto su auto in sosta, una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e due per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I Carabinieri della Stazione di Soliera hanno identificato un 43enne straniero, irregolare sul territorio nazionale, che stava consumando un furto all’interno di un’autovettura. Era stato il marito della proprietaria ad accorgersi del tentativo di intrusione e a chiamare il 112.

A Carpi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno invece identificato, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, un 43enne residente in provincia di Reggio Emilia, trovato in possesso di circa otto grammi di cocaina. Nella perquisizione presso la sua abitazione è stato sequestrato altro materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

I Carabinieri del Radiomobile di Sassuolo e della Stazione di Maranello hanno segnalato in stato di libertà due uomini di 65 e 63 anni, risultati positivi al controllo con l’etilometro. Il 63enne aveva un tasso tre volte superiore al limite imposto dalla legge. Per entrambi è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.