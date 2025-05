A Correggio il premio Rifiuti Zero

Dopo l’adesione ai Comuni Virtuosi arriva un importante riconoscimento per Correggio, rappresentato dal sindaco Fabio Testi e dall’Assessore all’Ambiente Giovanni Viglione. In occasione della cerimonia di premiazione a Casalecchio, il comune di Correggio è stato premiato dall’Associazione Rifiuti Zero per essersi mantenuta con un quantitativo di rifiuti non riciclati pro capite sotto i 150kg annui per abitante. Un dato estremamente positivo, che premia le politiche ambientali dell’Amministrazione che ha da sempre messo la tutela ambientale tra le priorità del suo mandato.

L’Associazione Rifiuti Zero, che mette in rete tantissime amministrazioni comunali, premia ogni anno i comuni con i risultati migliori sotto l’aspetto dei rifiuti prodotti e porta avanti la diffusione della cultura del riciclo dei rifiuti attraverso eventi, convegni, iniziative sulle buone pratiche della gestione dei rifiuti e con la premiazione annuale per i comuni più virtuosi da questo punto di vista. Al Comune di Correggio è andato per la prima volta quest’anno un riconoscimento che conferma come le scelte di gestione rifiuti intraprese negli anni stanno dando risultati positivi e, soprattutto, indica come la quasi totalità dei cittadini abbia acquisito comportamenti virtuosi che mette in pratica in un agito quotidiano dal quale tutta la comunità trae beneficio.