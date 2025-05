Seminario sul “Codice Rosso” organizzato dall’Arma dei Carabinieri di Reggio Emilia

Nella mattinata di ieri 23 maggio 2025, dalle ore 8:30 alle 13:00, si è tenuto nel prestigioso contesto del Teatro Valli di Reggio Emilia un importante seminario formativo dedicato all’approfondimento della normativa sul “Codice Rosso”. L’iniziativa, promossa dall’Arma dei Carabinieri e realizzata grazie alla preziosa disponibilità della Procura della Repubblica di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Capo dott. Gaetano Paci, e con il supporto del Comune di Reggio Emilia, si inserisce nell’ambito delle attività volte all’elevazione del tono culturale e al perfezionamento tecnico-professionale del personale dell’Arma.

All’evento hanno preso parte tutti i Comandanti di Compagnia, di Tenenza e di Stazione, nonché i responsabili delle articolazioni investigative del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Emilia, a testimonianza della particolare rilevanza che il tema riveste per l’attività quotidiana svolta dalle forze di Polizia quotidianamente sul territorio. Il seminario si è aperto con l’intervento introduttivo del Colonnello Orlando Hiromi Narducci, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, il quale ha sottolineato il valore di questi appuntamenti formativi, fondamentali non solo per l’accrescimento della professionalità, ma anche per favorire un’efficace osmosi tra appartenenti a istituzioni diverse, accomunate dalla missione di tutela delle vittime.

Il Colonnello Narducci ha anche curato le considerazioni conclusive, evidenziando come la condivisione delle competenze e delle esperienze contribuisca in modo determinante alla coesione operativa sul territorio. La prima parte del seminario, riservata al solo personale dell’Arma, ha visto la partecipazione di relatori altamente qualificati:

· Dott.ssa Maria Rita Pantani, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, con specifica delega ai casi riconducibili al “Codice Rosso”;

· Col. Barbara Vitale, della sezione analisi criminologica del RACIS di Roma, con consolidata esperienza nel settore;

· Maggiore Maurizio Pallante, Comandante del Nucleo Investigativo e referente provinciale per la violenza di genere.

La seconda parte, aperta alla società civile, ha visto gli interventi di:

· Annalisa Rabitti, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Emilia, che ha introdotto i lavori,

· Dott.ssa Alessandra Campani, dell’associazione no-profit Nondasola, responsabile del Centro Antiviolenza comunale “Casa delle Donne”.

L’iniziativa ha rappresentato un significativo momento di aggiornamento, confronto e rafforzamento della collaborazione tra forze dell’ordine, istituzioni e mondo del volontariato, in risposta a un fenomeno purtroppo ancora in recrudescenza. L’Arma dei Carabinieri rinnova, attraverso appuntamenti come questo, il proprio impegno nella promozione di una cultura del rispetto, della legalità e della tutela dei diritti fondamentali della persona.