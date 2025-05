Lotta allo spaccio di sostanza stupefacente, 5 arresti nella giornata di ieri

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Bologna ha effettuato un’intensa attività di contrasto delle attività illecite, in particolare inerenti all’attività di spaccio, che ha portato all’arresto, complessivamente, di 5 soggetti.

Il primo risultato riguarda l’attività svolta dalla Squadra Mobile di Bologna che, a seguito di alcune segnalazioni pervenute dai cittadini in merito all’attività di spaccio tra via Ferravilla e via Michelino, nei giorni scorsi ha svolto un’attività di osservazione nell’ambito della quale è emersa la presenza di alcuni soggetti che si spostavano in maniera sospetta a bordo di monopattini in quell’area, facendo spesso ingresso in un appartamento sito in via Ferravilla. Nella giornata di ieri, gli operatori della Squadra Mobile hanno individuato e bloccato i tre soggetti marocchini, di cui due del 1997 e uno del 1998, e hanno controllato l’abitazione già individuata, dove hanno rinvenuto e sequestrato circa 120 gr. di cocaina, 5 gr di Hashish oltre a materiale per il confezionamento e bilancino di precisione e la somma di 5260,00 € in denaro contante nascosta all’interno di un armadio. I tre soggetti sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio in concorso e verranno sottoposti a rito direttissimo questa mattina.

Sempre nella giornata di ieri intorno alle ore 13.30 circa, il personale del Commissariato di P.S. “Bolognina Pontevecchio” nei pressi di Porta Galliera ha notato la presenza di un soggetto tunisino, nato nel 2001, già conosciuto alle forze dell’ordine poiché dedito a comportamenti delinquenziali. Gli Operatori hanno seguito il cittadino tunisino lungo via Matteotti sino all’altezza di via Stalingrado n 16/2, dove l’uomo in tale frangente ha occultato 10 involucri di cocaina all’interno di una fioriera, per poi allontanarsi velocemente a bordo di un monopattino sino alla sua abitazione, poco distante, per poi ritornare e iniziare ad armeggiare nuovamente nella fioriera. A quel punto gli Agenti di Polizia lo hanno fermato, trovandolo in possesso di altri 40 involucri di cocaina, dal peso di circa 16 gr. e di un panetto di hashish del peso di circa 93 gr. Gli Operatori hanno, dunque, esteso la persecuzione all’interno dell’abitazione, dove sono stati rinvenuto materiali utilizzati per il confezionamento della sostanza e € 1.450 in denaro contante, alcune delle quali banconote sono risultate false.

Gli Agenti hanno tratto in arresto il cittadino tunisino per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, nonché deferito in stato di libertà per la spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata odierna.

Infine ieri sera intorno alle ore 19.40, la volante dell’Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico in transito in via Larga nei pressi del Giardino Omero Schiassi, notava un cittadino marocchino che alla vista degli Operatori iniziava una repentina fuga. L’uomo, classe 1994, una volta raggiunto dagli Operatori ha tentato di opporre resistenza me veniva definitivamente bloccato trovato in possesso di 26 involucri di Cocaina per un peso lordo di circa 13 gr e della somma contante di 340 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.

gli Agenti hanno dunque arrestato l’uomo per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Anche in questo caso l’uomo verrà sottoposto a rito direttissimo nella giornata odierna.