Grave incidente stradale sulla Statale 63 del Cerreto: giovane automobilista in codice rosso

Poco dopo le 6.00 di questa mattina, lungo la Strada Statale 63 del Cerreto, in località Via Bagnoli, nel comune di Castelnovo ne’ Monti, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto in corrispondenza di una curva e ha coinvolto una BMW Serie 3, condotta da un giovane di 22 anni residente a Ventasso, e un camion Iveco Stralis, condotto da un 36enne di Reggio Emilia. La vettura procedeva in direzione Ventasso, mentre il camion viaggiava nella direzione opposta. Il conducente dell’autovettura, rimasto gravemente ferito, è stato elitrasportato in codice rosso all’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono giudicate gravi. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito ed è stato comunque trasportato all’ospedale di Castelnovo ne’ Monti, dove si trova in condizioni non gravi. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Castelnovo ne’ Monti, che hanno effettuato i rilievi tecnico-scientifici e stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Presente anche il personale sanitario del 118, che ha prestato i primi soccorsi.