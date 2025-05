Giovedì 29/05 nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo presso la sala conferenze della Polizia Locale

Si svolgerà giovedì prossimo, 29 maggio, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo convocata dal Presidente Filippo Simeone per le ore 20 nella sala conferenze della Polizia Locale.

Saranno 13 i punti all’ordine del giorno di cui 7 interrogazioni.

Si inizierà con la comunicazione del Sindaco sui componenti della Giunta comunale e si proseguirà con l’interrogazione consigliare, firma dei gruppi consigliari Pd, Sassuolo Guarda Avanti, Sassuolo City Lab e Movimento 5 Stelle riguardante la posizione della Giunta rispetto al ruolo dell’associazionismo e del terzo settore nei processi educativi ed etici della comunità.

Al terzo punto del Consiglio l’ interrogazione a firma della consigliera Giavelli ed altri (Fdi) avente ad oggetto: problematiche di viabilità, sosta e degrado urbano nel quartiere San Lorenzo.

Seguirà l’interrogazione a firma del consigliere Lucenti ed altri (Fdi), avente ad oggetto: “ponte delle Casiglie” a cui farà seguito quella della consigliera Anselmi ed altri (Fdi), avente ad oggetto “via Frati strada alta”.

Al sesto punto del consiglio l’interrogazione a firma della consigliera Giavelli ed altri (Fdi) su affidamento diretto -rif. determina 722 2024; a cui seguirà l’interrogazione a firma del consigliere Vandelli ed altri (Lega), avente ad oggetto “Soluzioni alternative alla chiusura del ponte della Veggia”.

Chiuderà il gruppo di interrogazioni consigliari quella a firma del consigliere Macchioni (Lista Macchioni) avente ad oggetto “Posizione politica della Giunta sulla realizzazione della Bretella autostradale Campogalliano – Sassuolo”.

Si procederà poi all’esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Vandelli ed altri (Lega) avente ad oggetto “Richiesta reperimento fondi per l’acquisto di dispositivi taser a

favore della polizia locale”; per poi proseguire con l’ordine del giorno a firma del consigliere Bonettini (M5S), avente ad oggetto: “Collegamento ferroviario diretto fra Sassuolo e Bologna fiere durante il Cersaie 2025”.

All’undicesimo punto del consiglio l’esame di un ordine del giorno a firma dei consiglieri Bove (Pd), Bedini (City Lab) e Bonettini (M5S) avente ad oggetto: “Approvazione di un regolamento per la gestione condivisa dei beni comuni urbani attraverso patti di collaborazione”; a cui seguirà l’ordine del giorno a firma dei consiglieri Bettuzzi e Roli (Pd), avente ad oggetto: “Proposta di verifica per l’attivazione di un collegamento ferroviario Sassuolo – Mapei Stadium di Reggio Emilia in occasione delle partite casalinghe del Sassuolo calcio”. Chiuderà la seduta l’esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Capezzera (Forza Italia), avente ad oggetto “Istituzione nel territorio comunale di un cimitero per animali d’affezione”.