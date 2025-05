Gattatico: un furto e un tentato furto nella notte in due edifici scolastici

Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, i Carabinieri della Stazione di Gattatico sono intervenuti in due distinti episodi di furto, avvenuti a breve distanza di tempo e luogo, ai danni di edifici scolastici del comune di Gattatico. Il primo intervento è scattato alle ore 01:45, a seguito dell’attivazione del sistema di allarme presso la Scuola Media “Enrico Fermi” di Praticello, in via Gramsci.

La pattuglia dei Carabinieri, giunta immediatamente sul posto, ha constatato che ignoti, dopo aver forzato una porta di accesso, si erano introdotti all’interno del plesso scolastico. I malviventi hanno quindi raggiunto i distributori automatici di bevande e caffè, forzandoli e asportando il denaro contante contenuto al loro interno. Al momento è in corso una stima esatta del danno. Poco prima delle ore 4:00, un secondo allarme è scattato presso l’asilo nido “Girasole”, anch’esso situato in via Gramsci.

Anche in questo caso, i Carabinieri di Gattatico sono intervenuti tempestivamente, rilevando l’apertura forzata della porta antipanico. Da un primo sopralluogo, non sono stati riscontrati ammanchi all’interno della struttura. I Carabinieri hanno avviato le indagini su entrambi gli episodi, al fine di identificare i responsabili e verificare eventuali collegamenti tra i due eventi criminosi, avvenuti a breve distanza temporale e geografica.