Gattatico: a fuoco autobus, illesi passeggeri e conducente

Questa mattina, alle ore 07:30 circa, un autobus in servizio sulla linea extraurbana 65 di Reggio Emilia ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva via Tonelli in località Taneto di Gattatico. Il mezzo era partito alle ore 07:16 da Praticello ed era diretto al polo scolastico di Montecchio, con arrivo previsto alle ore 07:52. Al momento dell’incendio sul mezzo erano presenti, oltre al conducente, circa 20-25 passeggeri: fortunatamente nessuno di loro ha riportato conseguenze e sono tutti rimasti illesi.

Il conducente ha dichiarato che, mentre percorreva la Sp.P.39-via Tonelli in direzione di Sant’Ilario, si è accorto guardando lo specchietto retrovisore che stava uscendo del fumo dalla parte posteriore del mezzo: l’autista ha quindi fermato immediatamente il bus e fatto scendere tempestivamente tutti i passeggeri, accertandosi che si trovassero tutti in condizioni di sicurezza, ha poi contattato i Vigili del Fuoco ed allertato la sala operativa di SETA, che ha diramato la chiamata d’emergenza alla Polizia Locale della Val D’Enza. Sul posto sono quindi arrivati in pochi minuti i Vigili del Fuoco da Sant’Ilario, ma al loro arrivo le fiamme avevano ormai avvolto interamente il mezzo, che di conseguenza è andato completamente distrutto. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia locale.

L’autobus incendiato era un modello Mercedes Citaro a gasolio con motorizzazione Euro 3, sempre correttamente sottoposto agli interventi di manutenzione ordinaria previsti per questo modello ed in regola con l’obbligatoria revisione annuale effettuata a cura dei funzionari della Motorizzazione Civile. Il mezzo verrà sottoposto alle opportune indagini interne ed alle verifiche tecniche necessarie ad individuare le cause del malfunzionamento che ha dato origine all’incendio.