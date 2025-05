Fallimento ceramica Opera di Camposanto, Pd: “Solidarietà a lavoratori, che vanno tutelati, e famiglie. Presenteremo interrogazione ai Ministeri competenti e incontreremo rappresentanze sindacali”

“Il fallimento dell’azienda ceramica Opera, situata nel piccolo Comune come Camposanto, rappresenta un elemento di forte preoccupazione, in primo luogo per i 147 dipendenti e le loro famiglie, e poi per l’indotto e l’economia del territorio, sul quale rischia di avere un impatto considerevole.

Per questo, insieme all’interrogazione in Regione del consigliere Gian Carlo Muzzarelli, il Partito Democratico agirà anche a livello nazionale, presentando un’interrogazione al Ministero delle Imprese e a quello del Lavoro per sapere quali misure il Governo intenda prendere per garantire tutte le tutele possibili ai lavoratori e incentivare la loro ricollocazione professionale.

Incontreremo inoltre le rappresentanze sindacali, per comprendere dalla loro viva voce sia lo stato delle cose, che quali possano essere le modalità più utili per aiutarli.

Ai lavoratori e alle loro famiglie va la nostra totale solidarietà. Essere licenziati da un giorno all’altro è una modalità aberrante che calpesta i diritti del lavoro, e anche per questo non lasceremo soli i lavoratori in questo momento così difficile”: così i parlamentari del Partito Democratico Stefano Vaccari, Maria Cecilia Guerra ed Enza Rando.