Ventennale Comuni Virtuosi, Correggio e Novellara presenti

C’erano anche Correggio e Novellara, nei giorni scorsi, alla cerimonia per il ventesimo compleanno di Comuni Virtuosi. A rappresentarli, rispettivamente, l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione per Correggio ed il suo omologo Alberto Razzini per Novellara. Se Correggio è appena entrato nell’associazione, per Novellara invece si tratta della conferma di un’adesione che arriva da lontano, tanto che l’ex sindaca Elena Carletti, intervenuta all’evento, è stata anche presidente di Comuni Virtuosi.

La cerimonia per il ventennale dell’Associazione Comuni Virtuosi si è tenuta nella sala consiliare di Vezzano Ligure (SP), con un importante riconoscimento: la Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferita all’associazione per il costante lavoro svolto nella promozione e attuazione di pratiche di sostenibilità, innovazione sociale e cittadinanza attiva. “Un riconoscimento che ci riempie di orgoglio e senso di responsabilità – ha commentato la Presidente Asia Trambaioli mostrando ai presenti la targa – ma soprattutto un impegno ad andare avanti con rinnovato entusiasmo e fiducia”.

Fondata a Vezzano Ligure nel 2005, da un “un gruppo di sognatori lontano dalle vie battute e guidato da una visione audace e piena di speranza” – come l’ha definito la Presidente – oggi Comuni Virtuosi è una rete nazionale di oltre 150 enti locali che condividono l’obiettivo di mettere al centro delle loro politiche l’ambiente, la giustizia sociale e la partecipazione attiva dei cittadini. Dalla gestione dei rifiuti, con l’introduzione di politiche che hanno ridotto la produzione di scarti e aumentato la raccolta differenziata, alla diffusione di modelli di economia circolare e transizione ecologica, per ridurre l’impatto ambientale e creare nuove opportunità di lavoro nelle comunità, fino al coinvolgimento attivo dei cittadini e dei più giovani con l’obiettivo di farli diventare protagonisti del cambiamento.

Valori assolutamente condivisi sia dall’amministrazione di Correggio sia da quella di Novellara, che sui temi ambientali si stanno impegnando con intensità nella loro azione amministrativa, sia a livello quotidiano sia stratregico.

Già nelle prossime settimane l’Associazione lancerà nuove iniziative e opportunità per i comuni aderenti. Vent’anni dopo, quindi, Comuni Virtuosi è pronta a confermare il suo ruolo di laboratorio di futuro e partecipazione attiva, dove l’impegno collettivo è sinonimo di cura del territorio e motore di trasformazione.