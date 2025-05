SP 7 “Valle dell’Idice”, dal 27 maggio per due settimane chiusura al transito in alcune ore della giornata, nel Comune di Monterenzio, per consentire lavori sulla frana al km 17

Da martedì 27 maggio partiranno le fasi operative dei lavori di ripristino definitivo delle scarpate di monte e di valle della strada provinciale 7 “Valle dell’Idice” dal km 17+150 al km 17+500, nel territorio del Comune di Monterenzio, danneggiata dalle alluvioni del 2023 e 2024. La parete franata verrà completamente risagomata e sarà creato un canale di drenaggio per evitare che l’acqua piovana invada la strada. Sarà infine fissata alla parete una rete contenitiva, per evitare che eventuali ulteriori disgregazioni possano cadere sulla strada. L’intervento vedrà l’utilizzo di un particolare escavatore, cosiddetto “ragno”, capace di disgaggiare la roccia anche su pareti ripide.

Saranno inoltre presenti alcuni rocciatori, che lavoreranno sulla parete appesi a delle funi. Questo tipo di intervento richiede dunque particolari condizioni di sicurezza: i detriti che saranno staccati durante la riprofilatura della parte possono infatti ferire gli operatori o cadere sulla carreggiata, da questo lo stop al transito di veicoli. Sarà comunque sempre garantito il passaggio per i mezzi di emergenza, sospendendo momentaneamente le operazioni.

La strada verrà chiusa al transito solo in alcuni orari, per consentire il passaggio del trasporto pubblico per chi deve recarsi nei comuni di pianura per motivi di studio e lavoro. L’interruzione al transito è infatti programmata dalle ore 08:30 alle ore 13 e dalle 14:30 alle 18, tutti i giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle domeniche e dei giorni del 31 maggio e del 9 giugno. I lavori, condizioni atmosferiche permettendo, dureranno un paio di settimane.

La tempistica dell’intervento è stata concordata con il Comune di Monterenzio a inizio maggio, per consentire di avere la strada percorribile, se pur sempre a senso unico alternato regolato da semaforo, per l’apertura della piscina, dopo la chiusura delle scuole.

Per la SP 7 il Commissario straordinario per l’alluvione 2023 ha stanziato 5,8 milioni di euro, comprensivi di Iva, spese tecniche e progettazione, per intervenire su tutta la strada. Il primo stralcio di lavori già conclusi, per un importo di circa 300 mila euro ha interessato la frana in località a Cà di Lavacchio. Il costo di questo secondo stralcio di lavori al km 17 è di circa 500 mila euro. Gli altri 5 milioni di euro servono per i lavori di ripristino, in corso o in via di progettazione, sugli altri punti danneggiati della SP 7, e per la riasfaltatura finale sui tratti dove si è intervenuti. Tutte queste ulteriori lavorazioni potranno essere svolte senza chiusura totale della strada.

Da aggiungere al conto dei lavori i 670 mila euro che la Città metropolitana ha anticipato per interventi in somma urgenza a seguito dell’alluvione 2024, utilizzati in vari punti della strada per la pulizia dai detriti delle frane, la rimozione di materiale e il trasporto per lo smaltimento.

“L’impegno per il ripristino della SP 7 da parte della Città metropolitana è massimo. Comprendiamo che queste chiusure a orari possano causare ulteriori disagi ai cittadini, ma in accordo con il Comune, dobbiamo garantire che gli interventi necessari siano svolti in piena sicurezza, per gli operatori e per i cittadini. I cantieri post alluvione 2023 stanno finalmente andando a pieno ritmo. Molti sono gli interventi che inizieranno quest’estate in tutta la provincia per restituire ai cittadini strade più sicure”, commenta Matteo Montanari, consigliere metropolitano delegato al Coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione.