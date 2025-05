Orientamento scolastico, incontro per i genitori promosso dalla Provincia di Reggio Emilia

La Provincia di Reggio promuove, in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale XI, un nuovo incontro di orientamento rivolto ai genitori degli studenti di seconda media per anticipare la riflessione sul tema dell’orientamento scolastico in vista delle iscrizioni alle scuole superiori. L’iniziativa – dal titolo “Serenità, fiducia e incontri: le tre condizioni del buon orientamento” – si terrà dalle 18 alle 20 di lunedì 26 maggio nell’aula magna Pietro Manodori a Palazzo Dossetti, sede di Unimore in viale Allegri 9 a Reggio, e in diretta streaming sul sito e sul canale Youtube della Provincia.

Dopo i saluti istituzionali della vicepresidente della Provincia, Francesca Bedogni, e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale XI di Reggio Emilia, Paolo Bernardi, interverrà il professor Dario Eugenio Nicoli, esperto di Ifoa in orientamento e sistemi formativi: saranno infine presentati i percorsi scolastici e formativi delle scuole superiori reggiane e illustrate storie di orientamento e dei servizi sul territorio.

“L’iniziativa di lunedì prossimo, realizzata in collaborazione con Ifoa – spiega la vicepresidente della Provincia, Francesca Bedogni – si inserisce in un programma di azioni che considera l’orientamento fattore strategico di un percorso formativo continuo e punta a sostenere le famiglie nell’effettuare scelte consapevoli e condivise nel delicato periodo dell’adolescenza presentando il quadro complessivo dei percorsi scolastici e formativi offerti dalle scuole reggiane”.

Per seguire lunedì dalle 18 la diretta online collegarsi al sito www.provincia.re.it o al canale Youtube della Provincia ( https://www.youtube.com/@ProvinciadiReggioE ) link diretto: https://youtu.be/QT-RBhVGY1U.